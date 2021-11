Ist Battlefield 2042 noch zu retten? - Talk mit Fabian Siegismund

Battlefield 2042 ist endlich erschienen, und wir wünschten, diesem Satz müsste weder ein »Aber« noch ein »leider« folgen.

Aber leider gibt's einiges zu besprechen. Denn der Start lief holprig, Bugs und Performance-Probleme stauen den Spielfluss, und einige Designentscheidungen, die auf dem Papier toll klangen, entpuppen sich nun als mindestens diskussionswürdig - etwa die riesigen Maps für 128 Spielerinnen und Spieler.

Was taugt dieses Battlefield 2042 denn nun? Und was muss Dice verändern, damit es nicht in der Belanglosigkeit verschwindet? Darüber diskutieren unsere Battlefield-Experten Dimi und Phil im Podcast mit Fabian Siegismund!

Fabian war früher GameStar-Redakteur, heute spielt er auf seinem Kanal Siegismund auf Youtube und Twitch vor allem Multiplayer-Shooter wie Battlefield 2042 oder Hunt: Showdown - samt Guide-Videos für alle, die sich in diese Spiele reinfuchsen wollen.

Hunt: Showdown ist gleich ein gutes Stichwort, denn mit »Hazard Zone« ähnelt sogar ein Spielmodus von Battlefield 2042 dem Crytek-Shooter. Was sagt Fabian dazu? Und hat sich Dimis eingangs zwiespältiger Eindruck von »Hazard Zone« inzwischen geändert?

Wobei man bei aller Kritik festhalten muss: Battlefield 2042 kann auch anders! Das Spiel hat großartige Momente, auch im Portal-Modus.

Diese Momente könnten nur noch großartiger sein könnten, wenn Dice nicht beim Game- und Mapdesign geschlampt hätte. Das enttäuscht vor allem Phil - erst recht, nachdem Dice angekündigt hatte, beim »Next-Generation-Battlefield« Vollgas geben zu wollen.

Auch Fabian vermisst Dinge, die in vorigen Battlefield gut funktioniert haben - hat aber zugleich viel Spaß mit dem Spiel. Also: Was taugt dieses Battlefield 2042 denn nun?

