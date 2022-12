Hat Call of Duty: Warzone 2.0 einen Fehlstart hingelegt?

Link zum Podcast-Inhalt

Version 2.0, das klingt nach neuer, besser, größer, nach Generalüberholung und nächster Generation. Aber treffen diese Attribute wirklich auf Call of Duty: Warzone 2.0 zu?

Nicht, wenn man sich den holprigen Launch des Battle-Royale-Shooters anschaut: Bugs, Grafikfehler, Abstürze - in technischer Hinsicht kann man bei Warzone 2.0 getrost von einem Fehlstart sprechen.

Doch wie steht's um den spielerischen Gehalt - einerseits in der Battle Royale, andererseits beim neuen Modus DMZ, der an Extraction-Shooter wie Hunt: Showdown und Escape from Tarkov angelehnt ist?

Das bespricht Micha im Podcast mit zwei Gästen:

Petra Schmitz hat Call of Duty: Warzone 2.0 für GameStar getestet und hört seitdem zwei Herzen in sich pochen: Einerseits ist sie aufrichtig begeistert - vor allem von der Battle Royale -, andererseits würde sie Infinity Ward für bestimmte Designentscheidungen gerne behutsam schütteln.

hat Call of Duty: Warzone 2.0 für GameStar getestet und hört seitdem zwei Herzen in sich pochen: Einerseits ist sie aufrichtig begeistert - vor allem von der Battle Royale -, andererseits würde sie Infinity Ward für bestimmte Designentscheidungen gerne behutsam schütteln. Phil Elsner hat - wie unser urlaubender Kollege Dimi - mehr Stunden in Hunt: Showdown verbracht als andere Menschen überhaupt im Internet, deshalb hat es ihm DMZ natürlich besonders angetan. Wie beurteilt er als Hunt-Veteran den neuen Warzone-Modus?

Unter anderem treibt uns die Frage um, inwiefern Warzone 2.0 ein »Anti-Warzone« darstellt, wie Dimi schon im Test feststellte. Während das erste Warzone auf schnelle Action und Zugänglichkeit gebügelt war, schaltet der Nachfolger einige Gänge zurück.

Beispielsweise mit dem kleinteiligen Inventarsystem, »Realismus«-Features wie dem Nachtanken von Autos und dem teils gebremsten Spieltempo. Hinter diesen Änderungen steckt jedoch mehr Grips, als man zuerst denken mag. Petra und Phil können sich die Designphilosophie hinter Warzone 2.0 sehr gut erklären, was aber nicht heißt, dass diese Philosophie zu ihrer beiderseitigen Zufriedenheit umgesetzt wurde.

An dieser Stelle bitte eine hitzige Debatte über das neue Loadout-System von Warzone 2.0 vorstellen. Ach nein, müsst ihr ja gar nicht, ihr könnt sie im Podcast hören!

Auch über die neue Map Al Mazrah müssen wir diskutieren. Denn sie ist zweifellos klasse gestaltet und - Copy-Paste-Gebäuden zum Trotz - überaus atmosphärisch, aber sie ist auch groß. Sehr groß. So groß, dass sich Partien sehr zäh anfühlen können, weil man einfach niemanden trifft. Und nein, die neuen KI-Gegner sind kein Ersatz.

Und dann wäre da natürlich noch DMZ, mit dem Activision auf den Extraction-Shooter-Zug aufspringt, nachdem Dice bei Battlefield 2042 und Hazard Zone bereits schmerzhaft runtergefallen ist. Gelingt es Warzone 2.0, das Hunt-Spielgefühl besser einzufangen? Nun, sagen wir, es spielt sich zumindest gut.

Noch erscheint uns DMZ, das offiziell im Betastatus schwelt, aber merkwürdig - ziellos.

