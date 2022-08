Sind Civilization-Profis wirklich auch bessere Manager? - mit Writing Bull

Link zum Podcast-Inhalt

Eine bereits 2020 veröffentlichte Studie aus Deutschland, Liechtenstein und den Niederlanden attestiert Menschen, die erfolgreich Civilization spielen, ein erhöhtes Maß an Problemlösungs-, Organisations- und Planungsfähigkeit (MeinMMO berichtete): Kurzum: an Fähigkeiten, die ihr auch braucht, wenn ihr ein Unternehmen führt.

Ob da etwas dran ist, bespricht Micha im Podcast mit zwei Experten - einem für Civilization und einem für Management:

Daniel »Writing Bull« Blum streamt auf seinem Twitch-Kanal vor allem Strategietitel wie Humankind, Spellforce: Conquest of Eo oder eben Civilization 6, auf dessen höchstem Schwierigkeitsgrad »Gottheit« er flexibel auf die Situation reagieren muss. Schließlich bringt es wenig, vom Kultursieg zu träumen, wenn die Nachbarn gleichzeitig mit überlegenen Armeen anmarschieren. Gleichzeitig leistet er Aufklärungsarbeit bei seinem Publikum und erklärt seine strategischen Gedanken - Kommunikation soll für Manager ja ebenfalls nicht unwichtig sein.

Human Nagafi kennt sich als Unternehmensberater bei 1789 Innovations mit Firmen und ihren Herausforderungen aus und kann viel davon erzählen, was gute Führungskräfte auszeichnet. Bei GameStar Plus podcastet er regelmäßig mit Micha über Wohl und Wehe der Spiele-Industrie. Zum Beispiel darüber, woran Spielekonzerne aktuell scheitern oder was Valve so anders macht als alle anderen. Außerdem hört ihr Human bei den Podcasts Corporate Therapy und Critical Infinity.

Statt uns Wort für Wort durch die Studie zu ackern - die Human zudem inhaltlich kritisiert - sprechen wir lieber allgemein darüber, was Strategiespiele wie Civilization mit Managementqualitäten verbindet und was vielleicht auch nicht.

Beispielsweise musste Daniel erst lernen, dass langfristige Planung in Civilization 6 oft weniger wichtig ist als das Ergreifen kurzfristiger Vorteile. Eigentlich sollte man doch denken, dass Strategiespiele Weitsicht belohnen.

Micha wiederum beschleicht erst am Ende des Podcasts die Erkenntnis, warum er in Civilization immer so wenige Militäreinheiten baut: Weil er versucht, mit möglichst geringem Einsatz möglichst viel zu erreichen (das klassische Min-Max-Prinzip). Nur ist das keine so schlaue Idee, wenn seine Rivalen das größere Heer haben.

Am wichtigsten ist ein Fazit, das auch die Studie betont: Man kann nicht sagen, dass euch das Spielen von Civilization zu besseren Führungskräften macht. Aber wenn ihr gerne und gut Civilization spielt, besitzt ihr womöglich Fähigkeiten, die auch im Management gefragt sind.

Die Studie könnt ihr im Open Access bei Springer Link nachlesen.

