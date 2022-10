Die Sims 5 angekündigt: Das sagen wir zu Project Rene

Link zum Podcast-Inhalt

Noch trägt das neue Sims keinen Namen, sondern nur den Arbeitstitel »Project Rene« - kurz für »Renewal« (Erneuerung) oder »Renaissance«. Ob es am Ende Die Sims 5, Sims of Power oder House of Sims heißen wird, wissen wir noch nicht.

Was wir aber wissen: Laut Electronic Arts wird Project Rene die nächste Evolutionsstufe für die Sims, über die der Publisher im gestrigen Livestream auch erste Details verraten hat.

Wie diese Ankündigung fanden (Spoiler: merkwürdig), was wir von den bisher gezeigten Features und Versprechen halten und welche Wünsche beziehungsweise Hoffnungen wir noch an das nächste Sims haben - das besprechen Géraldine, Natalie und Micha im Podcast.

Schon in Podcast-Folge 151 hatten unsere Sorgen und Hoffnungen für Die Sims 5 besprochen: Die Sims 5 darf kein Online-Albtraum werden.

