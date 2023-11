Der Multiplayer von Die Sims 5 nimmt sich wohl einen Nintendo-Hit zum Vorbild

Bei den Sims-Entwicklern hat man sich offenbar schon viele Gedanken um den Multiplayer gemacht.

Die Sims 5 ist wahrscheinlich noch einige Jahre entfernt, aber immerhin wissen wir inzwischen, dass sich der nächste Teil der Lebenssimulation in der Entwicklung befindet. Außerdem ist auch schon bekannt, dass es einige Veränderungen geben wird: So wird Die Sims 5 von Anfang an Free2Play und es wird einen Multiplayer-Modus geben. Und für den haben die Entwickler schon einige Ideen.

So soll der Multiplayer werden

In einem Podcast spricht die Entwicklerin Lyndsay Pearson darüber, warum man sich für den Multiplayer von Animal Crossing und Among Us inspirieren lässt, und wie sich das Zusammenspiel mit anderen anfühlen soll. Dabei wird erneut deutlich gemacht, dass Die Sims 5 sich nicht wie ein MMO anfühlen soll:

[...] Nicht Multiplayer auf eine große, beängstigende springt in eine Welt voller Fremder Leute Art. Es geht tatsächlich darum, wie ihr und eure Freunde ein wenig miteinander spielen möchtet.

Der Mehrspielermodus soll mehr eine optionale Ergänzung zu normalem Sims-Gameplay sein, weshalb man auch oft über Animal Crossing spreche:

Weil es so ein gutes Beispiel dafür ist: Das ist mein kleiner Raum, meine kleine Insel, aber ich kann dich einladen.

Man könne sich außerdem auch dafür begeistern, wie man in Animal Crossing ganz eigene Arten des Zusammenspiels zu finden, die das Spiel gar nicht spezifisch unterstützt. So würde sich die Community etwa Schnitzeljagden ausdenken oder Talkshows abhalten.

50:21 Life by You ist ganz anders als Die Sims und das ist seine größte Stärke

Eine weitere Inspiration für den Mehrspielermodus von Die Sims 5 sieht Pearson in Multiplayerspielen, die besonders clever seien. Als Beispiel nennt sie Among Us, da man hier ein Geheimnis aufdecken, aber darüber reden müsste, um die Wahrheit zu finden.

Auf welche Weise genau sich diese Ideen am Ende auf den Multiplayer von Die Sims 5 auswirken, ist momentan natürlich noch nicht wirklich abzusehen. Schließlich ist die Lebenssimulation noch weit vom Release entfernt und Vieles kann sich an den Plänen für das Spiel noch ändern.

Was haltet ihr von den Plänen für den Multiplayer von Die Sims 5? Glaubt ihr, dass sich die Entwickler von genau den richtigen Spielen inspirieren lassen? Oder hättet ihr euch eine ganz andere Richtung für die Lebenssimulation erhofft? Und braucht ihr überhaupt einen Mehrspielermodus, oder bleibt ihr lieber ganz für euch? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!