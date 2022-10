Die Sims 5 angekündigt: EA zeigt erste Bilder aus Project Rene

Sage und schreibe acht Jahre ist es her, dass Die Sims 4 das Licht der Welt erblickte. Seitdem gab es 55 Erweiterungen für EAs Lebenssimulation. 55! Und in den acht Jahren seit Release ist eigentlich kein Tag vergangen, an dem Fans nicht auf die Ankündigung von Die Sims 5 gewartet haben.

Jetzt ist es endlich offiziell: In einem Livestream zur Feier der Free2Play-Umstellung von Die Sims 4 zeigten die Entwickler erste Bilder aus einem Spiel, das derzeit noch den Arbeitstitel »Project Rene« trägt und der fünfte Hauptteil der Lebenssimulationsreihe wird. Noch ist aber nicht offiziell, ob es zum Release auch tatsächlich den Namen Die Sims 5 tragen wird oder in eine andere Richtung geht - denn zumindest inhaltlich wird sich einiges verändern für die Lebenssimulation.

Neuer Sims-Teil mit Multiplayer

Viel wurde im Vorhinein gemunkelt und gehofft, jetzt ist es gewiss: Der neue Sims-Teil wird mit einem Multiplayer daherkommen. Im Stream verrieten die Entwickler, dass wir Project Rene zusammen werden spielen können:

Wir wollen es einfacher machen, zusammenzuarbeiten und zu teilen. Ihr könnt entscheiden, alleine zu spielen und zu bauen oder mit euren Freunden - es ist eure Entscheidung.

Das ist natürlich erstmal recht kryptisch und kann von optionalen Online-Features in bestimmten Modi bis zu einem vollständigen Multiplayer-Erlebnis vieles bedeuten. Wir bleiben also gespannt.

Erste Features vorgestellt

Im Stream zeigten die Entwickler außerdem erste bewegte Bilder aus dem neuen Baumodus von Project Rene. Dieser soll wesentlich mehr Flexibilität als in Die Sims 4 bieten - durch freie Anpassung von Mustern, Farben und Einzelteilen von Möbeln etwa. Diese Features erinnern stark an den großen Sims-Konkurrenten Paralives, der sich durch die Erfüllung dieser Fan-Träume von Die Sims abheben wollte:

Der neue Baumodus soll »mehr Flexibilität als jemals zuvor bieten« und somit auch Die Sims 3 übertrumpfen, das für seine unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten bekannt ist. Erste Bilder des neuen Modus könnt ihr hier bewundern:

Aber ihr merkt es vielleicht schon, eine wichtige Sache fehlte in der Ankündigung: Die Sims selbst. Charaktere oder bewegtes Live-Gameplay von Project Rene gab es nämlich nicht zu sehen. Es ist allerdings die Rede davon »das Denken und Verhalten der Sims weiterzuentwickeln«.

Bisher gibt es also vor allem viele Fragezeichen: Wie wird das Gameplay aussehen? Wie sieht das neue Addon-Konzept aus? Wird es ein Abo-Modell geben? Auf diese Fragen haben wir bereits in unserem letzten Podcast einige mögliche Antworten gefunden:

Dafür ist aber bereits klar: Die Sims 5 beziehungsweise Project Rene ist noch einige Jahre von einem Release entfernt, denn die Entwickler sprachen im Livestream von »mehreren Jahren Entwicklungszeit« und davon, dass sie den neuen Teil so früh mit der Community teilen wie noch keinen Teil zuvor.

Auch gab es bereits einen Hinweis auf die Plattformen, denn allem Anschein nach wird Project Rene nicht nur auf PC und allen Konsolen sondern auch in irgendeiner Form auf dem Smartphone spielbar sein, wie in einer kurzen Szene im Stream gezeigt wurde.

Was ist euer erster Eindruck vom neuen Die Sims? Was sind eure Hoffnungen und Vorstellungen an Project Rene? Erzählt es uns in den Kommentaren!