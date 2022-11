Warum wir die Fantasy lieben - Talk mit Zwerge-Autor Markus Heitz

Link zum Podcast-Inhalt

Wer gerne abseits ausgetretener Pfade wandelt, mag dazu neigen, die klassische Fantasy zu belächeln: Mittelalterlich geprägte Welten voller Orks und Drachen, das ist doch Genre-Schnee von gestern, alles schon tausendmal gesehen. Doch die Fantasy erfreut sich ungebrochener Beliebtheit - nicht nur, aber auch in Spielen. Warcraft, The Witcher, Skyrim, Gothic, Dragon Age - Fantasy-Spiele und -Settings haben einen festen Platz in den Herzen der GameStar-Community und in unseren Redaktionsherzen natürlich auch.

Woran das liegt, warum uns das Fantasy-Genre - wie J.R.R. Tolkien einmal selbst in einem Aufsatz schrieb - verzaubert, darüber spricht Fantasy-Verehrer Micha im Podcast mit zwei Gästen:

Markus Heitz ist Schriftsteller und vor allem bekannt für seinen Weltbestseller »Die Zwerge«, den es auch als empfehlenswertes Videospiel gibt. Seine Karriere begann er ebenfalls mit Fantasy-Romanen, nämlich mit der Ulldart-Reihe, außerdem schreibt er Horror und Science-Fiction.

ist Schriftsteller und vor allem bekannt für seinen Weltbestseller »Die Zwerge«, den es auch als empfehlenswertes Videospiel gibt. Seine Karriere begann er ebenfalls mit Fantasy-Romanen, nämlich mit der Ulldart-Reihe, außerdem schreibt er Horror und Science-Fiction. Fabiano Uslenghi mag sein Mittelalter eigentlich puristisch à la Kingdom Come oder Pentiment, liest und spielt aber zugleich alles, was in Richtung Fantasy geht - so lange es nicht zu viel Magie gibt.

So entdecken Markus und Fabiano gleich mal eine Gemeinsamkeit: Beide lieben und leiten Pen-&-Paper-Rollenspiele wie Dungeons & Dragons und Das Schwarze Auge, womit ihnen eine Faszination für Fantasy gewissermaßen in die Spielerwiege gelegt war.

Eigentlich liegt die Faszination Fantasy sogar in unser aller Wiege, weil sie zu den Wurzeln der Menschheit zurückreicht. Denn fast alle Fantasy-Settings und -Kreaturen basieren auf jahrtausendealten Mythen - von tierischen Mischwesen wie dem Drachen bis zu alten Götter- und Heldensagen. J.R.R. Tolkien etwa bezog ein gerüttelt Maß Inspiration aus der nordischen Edda, in der beispielsweise der Zwerg Durin auftrat, den sich der Mittelerde-Autor gleich mal für seine eigenen Geschichten »auslieh«.

Apropos: Niemand hat unser heutiges Bild von der klassischen Fantasy derart geprägt wie Tolkien und der Herr der Ringe, dessen Verfilmung den Verkaufserfolg von »Die Zwerge« befeuerte wie der Schicksalsberg Saurons Schmiede. Gleichzeitig wollen Fantasy-Autorinnen und -Autoren nicht einfach Tolkien kopieren - deshalb besprechen wir mit Markus, wie man einem Fantasy-Setting eine eigene Identität und eigene Geschichten gibt.

Das führt uns letztlich zur Vielfalt der Fantasy. Neben der freundlichen, magischen High Fantasy brütet bekanntermaßen die düstere Dark Fantasy. Beides lässt sich sogar vereinen, indem man die Perspektive wechselt: Weg vom Guten, hin zum Blickwinkel der Bösen- wie beispielsweise in Tyranny oder Markus' Buchreihe »Die Chroniken der Albae«, die aus Sicht der brutalen Zwergenfeinde geschrieben ist.

Abseits ausgetretener Pfade lässt sich's also auch innerhalb der Fantasy wandeln.

