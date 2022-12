Können wir ein Spiel unter Zeitdruck überhaupt vernünftig testen?

Weil uns Electronic Arts vor Release keine Testversion von Need for Speed Unbound zur Verfügung stellen konnte (oder wollte), entstand unser Test des Rennspiels unter kräftigem Zeitdruck. Denn jeder Tag, der ab der Veröffentlichung eines Spiels vergeht, lässt das Interesse an einem Testartikel sinken und sinken. Je schneller wir testen, desto mehr Menschen können wir also helfen.

Aber funktioniert das? Kann man Spiele unter Zeitdruck überhaupt vernünftig testen?

Das ist eine sehr gute Frage - gestellt von euch in den Kommentaren, als Peter unser Testprozedere für Need for Speed vorgestellt hat. 24 Stunden nach dem ersten Aufheulen der Motoren hat er dann einen Ersteindruck samt Wertungsprognose veröffentlicht, nach sechs Tagen stand dann die Wertung fest.

Im Podcast sprechen Micha und Peter darüber, wie wir damit umgehen. Natürlich nehmen wir Spiele in einem engen, stressigen Testzeitraum anders wahr als beim entspannten Zocken nach Feierabend.

Und ja, Zeitdruck kann auch zu Fehlern führen, wie wir in der GameStar-Geschichte schon mehrfach feststellen mussten. Vor allem bei zwei prominenten Beispielen - aus denen wir (hoffentlich) gelernt haben.

