Need for Speed Unbound: Wann kommen der Test und die Wertung?

Wie gut ist das neue Need for Speed namens Unbound? Normalerweise würdet ihr auf GameStar.de jetzt einen Test dazu lesen, der euch pünktlich zum Release am 2. Dezember 2022 und dem Early-Access-Start am heutigen 29. November unsere Wertung verrät. Doch diesen Artikel sucht ihr vorerst vergeblich. Warum und wie lange ihr darauf warten müsst, haben wir für euch zusammengefasst.

Einen der Spielmodi im neuen Arcade-Rennspiel stellt euch derweil der kurze Trailer hier vor:

1:07 Need for Speed Unbound: So funktionieren die Takeover-Events

Keine Testversionen für Need for Speed Unbound

Gern würden wir euch zum Early-Access-Start des neuen NfS-Rennspiels direkt einen Test mit Wertung und die übliche Kaufberatung präsentieren. Allerdings ist das in diesem Fall nicht möglich. Denn Publisher Electronic Arts hat vorab keine Testmuster an die Presse herausgeschickt - derweil leakte der komplette Spielinhalt auf YouTube und Reddit.

Auch die GameStar-Redaktion kann erst ab dem 29. November losspielen, wenn das Spiel offiziell für Vorbesteller releast. Zuvor hatten bereits einige glückliche Käufer vorab in den Handel gelangter Konsolenversionen Gameplay-Videos ins Netz gestellt, die manch einen Skeptiker erst von Unbound überzeugten.

Unsere einzige Preview zum Spiel basierte auf einem Interview, das allerdings eine Menge spannender Infos zu Themen wie manueller Schaltung, Cockpit-Perspektive oder Offline-Modus enthielt:

11 11 Vorsichtiger Enthusiasmus Need for Speed Unbound könnte endlich wieder alles richtig machen

Unser Zeitplan für den Test zu NfS Unbound

Wie gehen wir mit dieser Situation um? Denn natürlich wollen wir unseren Lesern möglichst zeitnah den gewohnten Test-Service liefern, trotz der erschwerten Umstände. Daher haben wir folgenden Schlachtplan geschmiedet:

Redakteur Peter Bathge (das bin ich) spielt ab heute rund um die Uhr die PC-Version von Need for Speed Unbound.

von Need for Speed Unbound. Am 30. November 2022 erscheint der Test-Artikel in einer frühen Fassung mit einem ersten Eindruck vom Spiel und einem vorläufigen Wertungskasten sowie meinem persönlichen Fazit.

sowie meinem persönlichen Fazit. Das Testvideo entsteht währenddessen parallel und wird nach derzeitiger Planung am 1. Dezember erscheinen.

entsteht währenddessen parallel und wird nach derzeitiger Planung am 1. Dezember erscheinen. Spätestens am 2. Dezember aktualisiere ich diesen Test mit der finalen Wertung.

Trotz dieser Hürden dürfte der Review-Prozess bei weitem nicht so schlimm ausfallen wie bei einigen Tests in der Vergangenheit, an die wir uns im Podcast erinnern:

43 28 Podcast Spiele, die ihre GameStar-Tester in den Wahnsinn trieben

Wie ihr beim Test helfen könnt

Schreibt uns in den Kommentaren, welche Fragen euch zu Need for Speed Unbound unter den Nägeln brennen. Auf was sollen wir beim Test besonders achten, welche Themen müssen Artikel und Video in euren Augen unbedingt anschneiden? Und keine Sorge: Wir schaffen das natürlich auch ohne euren Input, aber vielleicht gibt's ja eine Detailfrage, die euch schon immer interessiert hat und die ihr vor dem Kauf unbedingt beantwortet haben wollt?