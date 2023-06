Need for Speed Unbound bekommt jetzt tatsächlich einen Battle Pass

1:56 Update: Need for Speed Unbound Volume 3 bringt neue Autos, Herausforderungen und einen Battle Pass

Das letzte Update für Need for Speed Unbound erschien vor mittlerweile drei Monaten. Jetzt hat EA den Inhalt der dritten Volume für sein Rennspiel angekündigt. Die bringt neben neuen Autos und Herausforderungen auch einen Battle Pass und Monetarisierung ins Spiel.

Wie funktionieren Battle Pass und Shop?

Der kostenlose Battle Pass hört in Unbound auf den serientypischen Namen Speedpass und wird 75 Stufen haben, auf denen ihr kosmetische Items wie Outfits, Effekte, Neonbeleuchtung, Sticker und einen modifizierte Dodge Viper SRT freischalten könnt. Das tut ihr, indem ihr euch durch diverse Rennen in Lakeshore City XP verdient. Solltet ihr die 75 Stufen bis Ende der Season nicht abschließen können, verfallen die restlichen Boni.

Ebenfalls neu ist der Ingame-Shop, in dem ihr für Echtgeld neue, ausgefallene Designs für bereits im Basisspiel enthaltene Autos erwerben könnt. Keine direkten Gameplay-Vorteile also, denn die Gegenstände im Shop sind rein kosmetischer Natur. Die Käufe dort gewähren euch aber einen Levelboost von bis zu 10 Stufen für den Speedpass.

Was ist noch neu in NfS Unbound Volume 3?

Der neue DMC DeLorean 1981 in Aktion.

Eine weitere Neuerung sind die sogenannten Linkup-Events. Das sind Koop-Missionen für 16 Spieler, die etwa alle vier bis sechs Minuten an zufälligen Orten auf der Map verfügbar sein sollen. Während dieser Linkups gilt es besondere Herausforderungen zu meistern, etwa eine bestimmte Nummer an Blitzern abzufahren. Damit erinnern die Linkups stark an die aus Forza Horizon 5 bekannten Arcade Events.

Natürlich hält Volume 3 auch einen neuen fahrbaren Untersatz für euch bereit: Den legendären DMC DeLorean 1981, der aus den Zurück in die Zukunft-Filmen bekannt ist. Ihr könnt das Auto freischalten, indem ihr 12 der neuen Linkup-Missionen absolviert. Das Auto zwar nicht unbedingt die schnellste Kiste im Spiel, dafür seid ihr mit dem DeLorean aber zweifelsfrei stilsicher unterwegs.

Neu dazu kommt außerdem ein Chat-Rad für den Multiplayer, mit dem beispielsweise mit Emotes oder Kurzantworten auf eure Mitspieler reagieren könnt, wenn ihr nicht am Voicechat teilnehmen wollt.

Need for Speed Unbound Volume 3 wird am 20. Juni 2023 für PC, PlayStation 5 and Xbox Series X/S erscheinen. Allerdings wird euer bisheriger Fortschritt aus dem Multiplayer dann wohl zurückgesetzt. Wart ihr also beispielsweise bereits auf Level 99, müsst ihr nach dem Update wieder von vorne anfangen.