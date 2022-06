Dass es keine Handbücher mehr gibt, ist eine Schande

Vor knapp einem Jahr fand Michael Graf in seinem Elternhaus einen Schatz - oder besser: ihm wurde ein Schatz aufgedrängt. Eine Kiste mit alten Spiele-Handbüchern nämlich, die seine Eltern in den Müll werfen wollten. In den Müll, diese Banausen! Micha riss die Kiste an sich, rettete sie nach München und wartete seitdem auf die Gelegenheit, mal wieder in den alten Wälzern blättern zu können.

Diese Gelegenheit kam, als unser freier Autor und Kommunikationswissenschaftler Christian Schwarz anklopfte, man könne ja vielleicht mal einen Podcast über Handbücher machen - aber hallo!

Denn wir haben Handbücher geliebt - nicht alle natürlich, aber die gut gemachten. Weshalb wir in dieser Podcast-Folge gemeinsam auf einige bemerkenswerte Exemplare zurückblicken. Beziehungsweise aktiv darauf blicken, denn Micha hat sie auf dem Tisch liegen.

Ein paar Beispiele:

Bereits das Handbuch des ersten Diablo erschuf ein Universum, von dem erst Diablo 2 wirklich profitierte.

Das Handbuch von Zeus verstand es sogar, die Installationsanleitung zur Lesefreude zu machen.

Das Homeworld-Handbuch erzählte eine Hintergrundgeschichte, die im Spiel selbst keine Rolle mehr spielt und dennoch wichtig ist, um die eigentliche Handlung besser zu verstehen.

Die Handbücher von X-Wing und Tie Fighter lieferten Mini-Romane mit, in denen mutige Piloten die Hauptrolle spielten.

Wing Commander hatte nicht nur Handbücher, die das Universum vertieften, sondern auch jede Menge technische Details zu fiktiven Raumschiffen auffuhren - aus guten Gründen.

Richard Garriotts Ultima-Serie lagen neben Stoffkarten stets auch »Chroniken« bei, die aus der Sicht von Ultima-Charakteren verfasst waren.

Das Handbuch von Master of Magic hütete Micha seinerzeit wie einen Schatz - wegen seiner Tabellen und Statistiken.

Und dann wären da natürlich noch die Anmerkungen von Elminster im Handbuch von Baldur's Gate 2...

Und hat eigentlich irgendjemand jemals das Notizfeld gefüllt?

Ausgehend davon diskutieren wir die Rolle, die Spiele-Handbücher damals erfüllten - und auch, warum es sie heute leider nicht mehr gibt.

Podcast jetzt anhören

Ihr könnt die Folge entweder direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Button für später herunterladen. In manchen Browsern müsst ihr dafür rechtsklicken und »Ziel speichern unter« wählen.

Alternativ gibt's wie immer unseren RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle neuen Podcast-Folgen direkt aufs Smartphone laden könnt.