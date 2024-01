Das beste Diablo: Stimmt jetzt über euren Lieblingsteil ab

Seit 28 Jahren (oder 27, wenn ihr euch nach dem europäischen Release richtet) gibt es mittlerweile Diablo. Seitdem prügeln wir uns durch die Welt von Saktuario und nehmen es mit jeder noch so großen Monsterhorde auf.

Doch welcher Diablo-Teil ist euer absoluter Favorit? Das wollen wir jetzt mit der oben eingebetteten Umfrage klären. Schreibt uns dazu doch auch gerne in die Kommentare, warum genau dieser Teil für euch der beste ist. Besonders spannend wird es natürlich, wenn sich der eurer Meinung nach beste Teil und euer meistgespielter Teil voneinander unterscheiden.

Diablo 1 (nicht) gespielt?

Je nachdem, wann ihr das Licht der Welt erblickt habt und seit wann ihr einen PC euer Eigen nennen dürft (oder euch eure Freunde/Eltern an den ihren gelassen haben), habt ihr vielleicht gar nicht alle Teile gespielt.

Wer sein Wissen ein wenig auffrischen oder in Nostalgie schwelgen möchte, findet in unserem GameStar Podcast eine exklusive fünfteilige Serie zum ersten Diablo:

Mehr zum Thema Diablo im Detailrückblick - Exklusive Podcast-Serie von Down to the Detail von Michael Graf

Im Detailrückblick haben wir uns zusammen mit den Kollegen von Down to the Detail ganz genau angeschaut, was Diablo 1 so besonders machte und wo die Unterschiede zu heutigen Teilen wie Diablo 4 liegen.

Und wer sich lieber selbst ein Bild machen will, muss keine Scheu haben. Kollege Fabiano erzählt euch nämlich in seiner Kolumne, warum Diablo 1 auch heute noch der perfekte Einstige in die Reihe ist.

Diablo 2 Original und Remaster

2021 erhielt Diablo 2 eine Remaster-Version des Klassikers von 2000, mit einigen Komfortfunktionen, besserer Grafik und Kompatibilität auf modernen Systemen. Wie sich das Remaster und das Original voneinander unterscheiden und ob die Neuauflage noch genauso gut ist wie der real Deal , könnt ihr euch hier im Testvideo ansehen:

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Wir haben lange überlegt, ob wir Diablo 2 und Resurrected zusammen oder als einzelne Abstimmoptionen anbieten wollen. Schlussendlich haben wir uns für eine Aufteilung entschieden, damit ihr die maximale Freiheit habt und entscheiden könnt, ob ihr bei den Diablo-2-Fans eher zu den Puristen oder den Remaster-Anhängern gehört.

Apropos Umfrage: Ihr seid dran. Stimmt in der oben eingebetteten Umfrage über euer liebstes Diablo ab und schreibt und in die Kommentare, warum genau dieses Diablo euer Favorit ist. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis!