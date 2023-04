Wenn Diablo 4 beginnt, sind eure Helden aus Diablo 2 schon alle Rentner oder tot

In Diablo 4 müssen neue Helden ran. Unsere alten sind zu alt.

Auf die Rückkehr von Lilith müssen wir zum Glück keine 70 Jahre warten, steht der Release von Diablo 4 doch am 6. Juni 2023 an. Ganz anders ergeht es unseren alten Helden aus dem ersten Diablo beziehungsweise Diablo 2, wie jetzt ein offizieller Zeitstrahl zur Action-Rollenspielreihe von Blizzard enthüllt.

Zu alt für den Höllenkampf

Daraus geht nämlich hervor: Zum Zeitpunkt von Diablo 4 sind unsere Spielfiguren längst tot oder mit ein bisschen Daumendrücken im Ruhestand. So spielen sich die Geschehnisse von Diablo 1 im Jahr 1263 ab, als das Städtchen Tristram von einer Dämonenhorde übernommen wurde und Diablo von unseren Helden in die Knie gezwungen wurde.

Schon ein Jahr später kehrt Diablo zurück, während dessen Bruder Baal ebenfalls mitmischt: 1264 und 1265 spielen sich die Geschehnisse von Diablo 2 ab. Weiter geht es 1270 in Diablo: Immortal mit der Jagd nach Scherben des Weltensteins, bevor 1285 die Sch**** wieder so richtig am Dampfen ist, als Diablo in Teil 3 zum sogenannten Prime Evil wird.

Lange ist das allerdings nicht von Dauer, da wir in Diablo 3 ein Wörtchen mitzureden haben und 1286 die Geschehnisse von Reaper of Souls folgen. Dann ist offenbar eine ganze Weile Ruhe in der Welt von Diablo, bis 1336 mit Lilith die Tochter von Mephisto auftritt.

Und hier dürfen dann unsere neuen Helden von Diablo 4 ran, die wir als Barbar, Jägerin, Zauberin, Totenbeschwörer oder Druidin ins Rennen schicken. Unsere alte Garde aus den ersten beiden Diablos hat bis dahin längst ausgedient, liegen die Geschehnisse der beiden Spiele 70 Jahre zurück.

Wollt ihr euch selbst einen Überblick verschaffen, haben wir die offizielle Timeline wie folgt für euch eingebunden:

Die wichtigsten Infos zur Story von Diablo 4

Fragt ihr euch, was die Story von Diablo 4 überhaupt zu bieten hat, können wir euch natürlich weiterhelfen. In den folgenden Artikeln haben wir die wichtigsten Infos zu dem Thema für euch gesammelt. Seid aber schon mal gewarnt: Noch kennen wir nicht zu viele Details zu den Plänen von Lilith und was sie in Diablo 4 genau vorhat - selbst nach der Beta:

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC und Konsolen. Über den Early Access könnt ihr bereits am 2. Juni loslegen.

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Story von Diablo 4? Wie gefällt euch bisher Mephistos Tochter Lilith als Bösewicht des Action-Rollenspiels? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!