Oft lesen wir in GameStar-Kommentaren, dass euch interessiert, was wir eigentlich privat gerade so spielen - vom Blockbuster bis zum Indie-Geheimtipp.

Das wollen wir in einem neuen, knapp 15-minütigen Podcast-Format beantworten, in dem Micha mit einem einzelnen Gast über dessen aktuelle Lieblingsspiele spricht.



Vielleicht entdeckt dabei ja auch ihr ein paar Spiele-Geheimtipps, die euch ansprechen!

Link zum Podcast-Inhalt

Folge verpasst? Hier gibt es alle Podcast-Episoden in der Übersicht

Den Anfang macht Natalie Schermann, die gerade einen sehr seltsamen Dreiklang spielt aus:

Pathologic 2: Das Horror-Adventure versetzt euch in ein Open-World-Dorf, das von einer Seuche heimgesucht wird. 12 Tage habt ihr Zeit, sie zu besiegen - dann ist das Spiel vorbei.

Strange Brigade: Im kurzweiligen Koop-Shooter schießt sich Natalie gemeinsam mit Kollegin Géraldine durch ägyptisch-mystische Monsterhorden.

Myst Remake: Das Remake modernisiert den Adventure-Klassiker technisch, doch auch sonst bleibt Myst mit seinem meditativen Eintauchen in eine Puzzle-Welt erstaunlich zeitgemäß.

Was haltet ihr von diesem Prototyp? Schreibt es in die Kommentare!

Mehr Podcast

Den GameStar-Podcast gibt es auch auf:

Den RSS-Feed findet ihr hier.