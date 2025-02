1:30:45 Traumwertung für Kingdom Come 2: Das ist ein Meisterwerk!

Dass Kingdom Come: Deliverance 2 ein ziemlich gutes Rollenspiel werden könnte, hatte sich in den ersten Stunden bereits angedeutet - und nach dem Test herrscht nun Gewissheit. Die Warhorse Studios haben eine unterhaltsam inszenierte Geschichte in einer herausragend glaubwürdigen Spielwelt abgeliefert.

Dieses Lob verdient sich Kingdom Come 2 auch und gerade dank seiner Kanten. Damit meinen wir nicht die Bugs, die in den Tests von GameStar und GamePro noch zu leichten Abwertungen geführt haben, sondern das bewusst unkomfortable Speichersystem (das nun aber mehr Autosaves einstreut) und die Weigerung, euch an die Hand zu nehmen.

Wer nur mal schnell ein Feierabend-Abenteuer erleben möchte, wird damit wohl nicht glücklich. Aber wer gerne in eine Welt eintaucht, findet in Kingdom Come 2 eine mittelalterliche Goldgrube.

Was das Spiel so herausragend macht - und wo seine Schwächen liegen - diskutiert Julius "Minnesänger" Busch mit den Testern Fabiano und Tobias sowie mit Martin Le, der bei MartinSpielt sowie GameTube auf YouTube unterwegs ist.

Was dieses mittelalter-affine Quartett zu Kingdom Come: Deliverance 2 sagt: Ihr seht es oben im Video, und ihr hört es natürlich hier im Podcast:

