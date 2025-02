Kingdom Come 2 ist nur der Anfang: Der neue Höhenflug der Rollenspiele | mit Maurice Weber und Steffen Grziwa

1:30:10 Kingdom Come 2 ist nur der Anfang: Das Rollenspiel-Jahr wird groß | mit Maurice und Steffen Grziwa

Wann wird endlich das geheime Klonlabor im Webedia-Keller fertig?! Diese bange Frage stellt sich uns, wenn wir auf das Rollenspieljahr 2025 blicken, das vollgestopft ist mit - nun, es wäre natürlich verfrüht, von »Highlights« zu sprechen, aber zumindest Rollenspielen mit Potenzial. Oder auch ohne Potenzial, wenn wir da an einen bestimmten Kandidaten denken...

Als nächstes erwartet uns am 4. Februar jedoch der Release eines Spiels, auf das wir uns freuen wie der Schmiedesohn aufs Frühlingstanzen: Kingdom Come: Deliverance 2. Das konnten wir bereits ausgiebig spielen und besprechen, jetzt schauen wir vom mittelalterlichen Böhmen aus ins restliche Jahr.

Was sie sich beispielsweise von Avowed, The Outer Worlds 2 und Exodus erhoffen, diskutieren Micha und Felix im Talk mit Twitch-Abenteurer Maurice Weber und Steffen Grziwa, der als auf Twitch pen-&-papert und bei Am Tavernentresen darüber podcastet.

Was für uns ein gutes Rollenspiel ausmacht, on Baldur's Gate 3 und Elden Ring unsere Erwartungen verändert haben, was wir Bioware noch zutrauen - all das seht ihr oben im Video, und ihr hört es hier im Podcast:

Hinweis: Entschuldigt bitte die Störgeräusche in der Aufnahme - wir konnten sie nicht vollends herausfiltern und wissen leider auch noch nicht, woher genau sie kamen. Wenn wir es herausfinden, verbannen wir das zuständige Mikrofon ins Schweigekloster.

