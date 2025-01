37:43 Dieses Spiel verfolgt mich bis in meine Träume

"Das ist eine 10 von 10", sagt Paul, und wir Wissenden nicken anerkennend wie Robert Redford im Film "Jeremiah Johnson". Ihr wisst schon, diese Szene aus dem berühmten GIF.



Endlich, Paul, endlich hast auch du Outer Wilds gespielt, dieses Indie-Juwel in Sachen Weltenbau und Storytelling!

Denn Paul arbeitet sich gerade durch seinen persönlichen "Paul of Shame" (eigentlich Pile of Shame, aber wir mögen schlechte Wortspiele), und da stand Outer Wilds - nun, nicht ganz oben auf der Liste, aber es war zumindest drauf. Wie es sich gehört.

Was Paul dabei erlebt hat, und was Outer Wilds für ihn so meisterlich macht, erzählt er Iris in der neuen Folge von "Was spielst du so" - oben im Video und natürlich hier im Podcast:

Link zum Podcast-Inhalt

Und wir freuen uns über Tipps, welche Spiele wir mal in »Was spielst du so« behandeln sollen - schreibt es uns in die Kommentare.