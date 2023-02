Ich kann RimWorld nur aus einem Grund seit 800 Stunden ertragen

Link zum Podcast-Inhalt

Ich persönlich habe mit den wenigsten Dingen in meinem Leben über 800 Stunden verbracht, dafür bin ich viel zu ungeduldig (Ausnahmen bestätigen die Regel). Beim Kollegen Flo sieht das aber etwas anders aus - er hat kein Problem damit, hunderte oder gar tausend Stunden in ein einziges Spiel zu buttern.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Im Falle vom Megahit RimWorld sind Flo die 800 Stunden aber gar nicht mal so leicht gefallen und nur eine einzige Sache hat ihn so lange durchhalten lassen. Was das war, warum man Flos RimWorld-Geschichten manchmal zensieren muss, warum er auch noch die 1.000 Stunden vollmachen will und wie es klingt, wenn ausnahmsweise mal ein Gast eine Anmoderation für mich mitbringt - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Und wenn ihr lesen wollt, was RimWorld nach vielen Jahren der Entwicklung in unserem Nachtest nahe an die Perfektion bringt, dann bitte hier entlang:

49 21 Mehr zum Thema Rimworld ist 2023 auf dem Weg zur Perfektion

