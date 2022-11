Satisfactory: Nach 600 Spielstunden bin ich immer noch am Anfang

Wann habt ihr euch zuletzt so richtig in einem Spiel verloren? Hunderte Stunden darin verbracht, ein Leben geführt, erkundet - aber ohne so richtig voranzukommen?

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Flo spielt am liebsten so richtig komplexe Spiele. Realistische Simulationen, Strategiespiele mit jeder Menge Wirtschaft oder Spiele mit stundenlangen Tutorials. Satisfactory bietet ihm ein bisschen von all dem - lässt ihn aber auch verzweifeln, denn sein Perfektionismus steht ihm immer im Weg. Gleichzeitig verliert er sich nur zu gerne in seinen faszinierenden Möglichkeiten. Das und noch viel mehr hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Link zum Podcast-Inhalt

Wenn ihr jetzt am liebsten sofort selbst gern mit Satisfactory loslegen wollt, dann empfehlen wir euch Flos Guide zu dem Thema:

50 15 Mehr zum Thema Ich habe 7 Fehler in Satisfactory gemacht - so vermeidet ihr sie

Mehr »Was spielst du so?«

Ihr wollt mehr von »Was spielst du so?« und unseren aktuellen Lieblingsspielen hören? Dann abonniert den RSS-Feed oder schaut auf folgenden Plattformen vorbei: