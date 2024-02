Nach 5 Jahren Early Access: Gefeiertes Fabrik-Aufbauspiel Satisfactory steuert auf Version 1.0 zu

Mit Volldampf geht es für Satisfactory jetzt auf Update 1.0 zu.

Seit dem Early-Access-Release im März 2019 haben die Entwickler von Satisfactory insgesamt 8 große Updates für das Fabrik-Aufbauspiel montiert. Doch damit soll jetzt erst mal Schluss sein. Grund dafür ist allerdings nicht, dass man den Titel aufgibt, sondern dass als Nächstes ein großes Update geplant ist, dass den Übergang vom Early Access zum vollständigen Release einläutet.

Wie geht es jetzt weiter?

Wie die Entwickler in einem Video zur Ankündigung erklären, richtet das Studio nun all seine Kräfte auf den bevorstehenden Release der Vollversion von Satisfactory. Das bedeutet allerdings auch, dass bis dahin keine größeren Patches mehr für das Spiel erscheinen werden. Auch einige Probleme und Fehler von Update 8 bleiben deshalb bis zum Release von Version 1.0 liegen.

Wann erscheint das große Update? Einen genaueren Releasezeitraum als 2024 wollen die Entwickler bisher nicht nennen. Auch wann wir mehr über das Releasedatum erfahren, ist noch unbekannt.

9:30 Satisfactory: Wir spielen die ersten 10 Minuten des Steam-Aufbauhits

Was steckt im Update? Neben neuen Inhalten und vielen Bugfixes soll es eine Geschichte für Satisfactory geben, und einen Weg, das Spiel zu Ende zu spielen . Mehr Details verraten die Entwickler bisher nicht. In nächster Zeit soll allerdings eine ganze Reihe von Videos über Update 1.0 informieren.

Gibt es eine Beta-Version vor dem Release? Ja, es soll eine geschlossene Beta stattfinden, für die ihr euch ab sofort auf der offiziellen Website anmelden könnt. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt, es kann also nicht garantiert werden, dass ihr ebenfalls Zutritt bekommt.

Was passiert nach dem Release von Version 1.0? Die Entwicklung von Satisfactory ist mit dem großen Update bislang nicht abgeschlossen. In Zukunft soll es weiterhin neue Inhalte geben, ob diese in Form kostenloser Updates oder aber Erweiterungen veröffentlicht werden, wurde noch nicht entschieden.

Auf Steam kann Satisfactory übrigens weiterhin viele Spielerinnen und Spieler begeistern. Nicht nur fallen die Bewertungen zu sagenhaften 97 Prozent positiv aus, es sind auch Jahre nach dem Early-Access-Release immer noch rund 10.000 Spieler täglich gleichzeitig mit dem Bau von Fabriken beschäftigt. Eine Veröffentlichung der Vollversion würde dann wahrscheinlich nochmal viele Fans zurückbringen.