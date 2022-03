Tie Fighter, Freelancer, Wing Commander: Bringt die Space-Sims zurück!

Wenn ihr beim Titelbild dieses Podcasts denkt: »Moment mal, warum hat Luke Skywalker eine Katze, der Raumschiffe aus dem Kopf explodieren?«, dann sind euch die großen Weltraum-Klassiker der Neunziger wahrscheinlich so fremd wie Admiral Zaarin der Begriff Loyalität. Denn das ist natürlich das Covermotiv von Wing Commander 3, jener legendären Space-Sim, für die Chris Roberts Filmszenen mit bekannten Schauspielern sehen ließ - darunter Mark »Luke Skywalker« Hamill.

Für Fritz und Micha ist das natürlich ein alter Helm, Wing Commander, Tie Fighter, Freespace 2 und Freelancer - das waren die Legenden ihrer Jugend! Außer vielleicht Elite, mit Elite war es schwierig.

Im Podcast schwelgen wir in Erinnerungen an unsere ersten Raumschlachten, bei denen der kleine Micha tatsächlich cheaten musste. Merke: [Alt] + [Entfernen] ließ in Wing Commander die Raumschiffe platzen!

Dann wäre da natürlich noch X-Wing, aus dem Micha überhaupt erst erfuhr, dass es Star Wars gibt. Und Tie Fighter, das alles noch mal besser machte als X-Wing und kürzlich als Tie Fighter Total Conversion für das X-Wing Alliance Upgrade Project neu aufgelegt wurde.

Fritz wiederum bricht ein ganzes Ritterturnier voller Lanzen für I-War, das nichts mit Apple-Produkten zu tun hat, sondern »Independence War« abkürzt und als einiges von wenigen (Action-)Weltraumspielen die Trägheit simuliert, sodass man schon im Tutorial sterben kann. Und dann noch dieses 14-minütige Renderintro:

