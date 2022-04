Erstens kommt alles anders und zweitens als man denkt. So trug es sich zu, dass Micha eigentlich nur mal eben Aufnahmen von Master of Orion 2 machen wollte. Und plötzlich steckt er mitten in einem neuen Spielstand zu einem seiner liebsten Strategiespiele.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Warum Micha viel lieber Master of Orion 2 spielt als ein aktuelles Spiel und warum es für ihn gar keinen neuen Teil braucht, weshalb er jedes Mal exakt den selben Ablauf spielt und weshalb er es auch in 20 Jahren noch lieben wird - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

