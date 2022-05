Es gibt Dinge, von denen wir einfach nicht lassen können. Unsere Lieblingssorte Cornflakes, ein Song, den wir in Dauerschleife hören oder eben unser allerliebstes Spiel, das wir selbst nach Jahren noch regelmäßig anwerfen und durchspielen.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Für Jonas ist Ni No Kuni ein Rollenspiel auf ganz hohem Niveau. Warum er den spielbaren Ghibli-Film schon in drei Versionen besitzt, es für ihn bisher aber trotzdem noch kein perfektes Ni No Kuni geben kann und was es für ihn dennoch so besonders macht - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Bis Freitagabend den 6. Mai läuft auch noch unser großes Podcast-Festival mit GameStar, GamePro, MeinMMO und vielen bekannten Gästen wie PhunkRoyal, Stay Forever, jessirocks und Insert Moin.

