Vali hatte eigentlich genug von Spider-Man. Neben seiner schlimmen Spinnenphobie kommt erschwerend hinzu, dass er das PS4-Spiel auch schon bis zum Erbrechen auf der Konsole gespielt hat. Aber das Remaster auf dem PC hat ihn dann doch nochmal auf überraschende Weise überzeugt.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Spider-Man schafft es, für Vali seine liebste Version des Helden zu kreieren und das ganz ohne Origin-Story. Wie das gelingt, was die Welt so einzigartig macht, welches winzig kleine Feature Géraldine überzeugt hat und warum das Action-Adventure trotzdem nicht perfekt ist - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Link zum Podcast-Inhalt

Vali hat gerade erst die PC-Version des Remasters ausführlich getestet und verrät euch in seinem Test noch mehr Details über eines der besten Superheldenspiele aller Zeiten:

40 25 Mehr zum Thema Spider-Man im PC-Test: Das beste Superhelden-Spiel seit Batman

Mehr »Was spielst du so?«

Ihr wollt mehr von »Was spielst du so?« und unseren aktuellen Lieblingsspielen hören? Dann abonniert den RSS-Feed oder schaut auf folgenden Plattformen vorbei: