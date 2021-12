Eigener Podcast: »Was spielst du so?« ist erwachsen geworden und nun ein eigener Podcast, kein Teil des »alten« GameStar-Podcasts mehr. Unten findet ihr alle Links, wo ihr »Was spielst du so?« abonnieren könnt.

So ein bisschen Zeit an der Hand kann schon mal beängstigend sein. Welchem Spiel in unserer Bibliothek sollen wir sie schenken? Oder soll es gar etwas Neues sein? Um euch die Wahl zu erleichtern, stellen wir euch bei »Was spielst du so?« jede Woche einen potenziellen Kandidaten vor, der eure Zeit garantiert wert ist!

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen, über die wir sonst nicht schreiben und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Heute zu Gast ist unser Simulations-Experte Flo, der schon jeden Beruf dieser Welt virtuell ausprobiert hat. Aber der Job als Infrastruktur-Manager in Transport Fever 2 hat ihm den Schlaf geraubt. Manchmal wacht er des Nachts schweißgebadet auf und muss sich wieder an den Rechner setzen. Warum, erfahrt ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Wenn ihr Feedback und Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns in den Kommentaren! Wir freuen uns auf eure Meinung.

