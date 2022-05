Manchmal ist es für Spieleredakteure gar nicht mehr so leicht, noch eine unvoreingenommene Spielerfahrung zu haben. Immerhin haben wir alles schonmal irgendwann irgendwo und in irgendeiner Konstellation gesehen. Wir werfen direkt unseren Analyse-Röntenblick an und versuchen, das Spiel vor uns gedanklich in seine Einzelteile zu zerlegen. Aber manchmal ... da werden wir plötzlich auf eine Reise mitgenommen, auf der wir all das vergessen.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Kollege Dimi hat mit Xenoblade Chronicles 2 eines seiner 10 absoluten Lieblingsspiele gefunden. Was die Open World für ihn einzigartig macht, warum er selten so unvergessliche und emotionale Momente in einem Rollenspiel hatte und warum Géraldine im Podcast plötzlich auch ganz sentimental wird - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Noch mehr zu Dimis Liebe zu dieser einzigartigen Open World könnt ihr in seiner fantastischen Kolumne zu diesem Thema nachlesen:

Keine Open World hat mich in den letzten 10 Jahren so bewegt

