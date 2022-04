WoW: Dragonflight, Overwatch 2 und Blizzards Service-Game-Misere

Link zum Podcast-Inhalt

World of Warcraft und Overwatch sind sehr unterschiedliche Spiele, dennoch eint sie ein Problem: Beide haben in den letzten Jahren viele Spielerinnen und Spieler enttäuscht.

World of Warcraft legte mit Shadowlands ein vielversprechendes Addon vor, das ein Wiedersehen mit geliebten Charakteren (Arthas, Uther etc.) versprach und sich deshalb alleine am Launch-Tag 3,7 Millionen Mal verkaufte - besser als jedes andere PC-Spiel (!) zuvor. Doch dem Katapultstart folgten lange Gesichter: Neue Inhalte dauerten lange und brachten dann auch nicht das, was Fans erwartet hatten. Beispielsweise blieb die neue Schurkenfigur des Kerkermeisters blass.

Welche Probleme Blizzard bei World of Warcraft und Overwatch plagen und welche Weichen das Studio aktuell neu stellt, um diese Probleme zu lösen - das diskutiert Micha im Podcast mit der WoW- und Overwatch-Expertin Mary und mit Service-Game-Skeptiker Peter.

Das neue Addon World of Warcraft: Dragonflight zeigt nämlich durchaus Ansätze eines Umdenkens und könnte die Basis für eine Art WoW 2.0 bilden, das sich nicht mehr in unsinnigen Lore-Wirren verfängt und keine Progressionssysteme mehr aufeinander stapelt, um sie bei der nächsten Erweiterung gleich wieder zu vergessen. Wohlgemerkt: könnte. Um WoW wirklich neues Leben umzuhauchen, müsste es Blizzard vielleicht stärker umkrempeln. Und dürfte gerne auch wieder neue Warcraft-Spiele entwickeln.

Bei Overwatch 2 hat Blizzard selbst eingestanden, wie unglücklich man mit der eigenen Kommunikation und dem Entwicklungsfortschritt ist, sodass nun die PvP-Inhalte und die versprochenen Storymissionen voneinander getrennt und separat veröffentlicht werden. Nach zweijährigem Stillstand soll das wieder mehr Bewegung in Overwatch bringen - falls es noch nicht zu spät ist.

Diablo beim Podcast-Festival

Moment, fragt ihr euch jetzt vielleicht, was ist mit Diablo? Diesem Thema widmen wir uns separat, nämlich bei unserem Podcast-Festival!

Zum Auftakt am 2. Mai um 20 Uhr sprechen Micha, Maurice, Leya und MeinMMO und Diablo-Streamer jessirocks über Diablo, Path of Exile 2, Lost Ark und die Zukunft der Hack and Slays.

4 1 Mehr zum Thema Unser erstes Podcast-Festival: Tägliche Live-Podcasts mit tollen Gästen

