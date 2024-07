The Acolyte: Für Staffel 2 gibt es für gleich zwei Sith schon große Pläne - sofern die überhaupt kommt

Der Fremde wirft auch zum Ende von Staffel 1 weiterhin viele Fragen auf.

Spoiler-Warnung: Dieser Beitrag beinhaltet massive Spoiler zur Handlung von The Acolyte. Wenn ihr die Serie also bisher nicht zu Ende gesehen habt, solltet ihr euch überlegen, lieber einen anderen Artikel zu lesen.

Die neueste Star-Wars-Serie The Acolyte ist nun vorerst beendet. Im Kopf ist man aber schon bei Staffel 2 - zumindest wenn es nach der Showrunnerin Leslye Headland geht.

Besonders Fans der dunklen Seite könnten sich auf die Fortsetzung freuen, denn voraussichtlich wird dort die Geschichte von gleich zwei Sith beleuchtet. Wie der Konjunktiv im vorigen Satz jedoch schon angedeutet hat, ist die Fortsetzung der Serie noch gar nicht bestätigt und damit unsicher.

Die Regel der Zwei - aber anders

Der Fremde : Einer der beiden wichtigen Sith von The Acolyte Staffel 2 soll Qimir (Manny Jacinto) a.k.a. der Fremde werden. Das sollte niemanden verwundern, schließlich hat er bereits jetzt eine tragende Rolle gespielt. Jedoch ranken sich noch einige Mysterien um den wandelbaren Schwertkämpfer.

Voraussichtlich würden in der Fortsetzung die Fragen beantwortet werden, wer der Fremde wirklich ist, wie sich sein Verhältnis zu Osha (Amandla Stenberg) entwickelt und ob er wirklich ein Sith oder gar Sith-Meister ist und wie das in die Regel der Zwei passt.

Außerdem könnte inhaltlich auf der Andeutung aufgebaut werden, dass der Fremde offenbar ein ehemaliger Jedi ist und augenscheinlich von Vernestra Rwoh ausgebildet wurde. Insbesondere die Beziehung zwischen den beiden könnte eine große Rolle einnehmen.

Darth Plagueis: Die wesentlich größere Überraschung ist der zweite Sith der Serie, der erst im Staffelfinale gezeigt wurde. Die Rede ist von Darth Plagueis, der erstmals in Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith in einem Gespräch zwischen Kanzler Palpatine und Anakin Skywalker erwähnt und jetzt erstmals in Live-Action gezeigt wurde.

Als Meister von Darth Sidious muss nicht vollständig aufgeführt werden, warum er so wichtig für Star Wars ist. Gesagt sei nur, dass er mit seiner Obsession für das ewige Leben nachträglich in Episode 3 für die größte und vermutlich wichtigste Kehrtwende des gesamten Franchises gesorgt hat.

In einem Interview mit Collider hat Headland bereits verraten, dass Plagueis auf jeden eine Rolle in der neuen Season spielen würde und in dieselbe Macht verwickelt sei, die Osha und Mae (Amandla Stenberg) erschaffen hat. Es wird vermutet, dass eine Verbindung zwischen den Schwestern und der Entdeckung ewigen Lebens besteht.

Falls dem so ist, sollt ihr es laut Headland auf jeden Fall in der Fortsetzung erfahren – sofern sie überhaupt kommt.

Wie steht es um die Fortsetzung?

In einem Interview mit The Nerdist hat Headland verraten, dass sie selbst weiterhin nicht wisse, ob es eine Fortsetzung geben werde oder wann die Entscheidung endgültig getroffen werde. Sie gehe aber davon aus, dass aktuell bei den Entscheidungsträgern über die Verlängerung diskutiert wird.

Erfolg trotz Review-Bombing: Zwar wird der Erfolg der ersten Staffel von massivem Review-Bombing überschattet, jedoch lässt sich anhand der ersten Aufrufzahlen sagen, dass The Acolyte immerhin die zweiterfolgreichste Star-Wars-Serie auf Disney Plus ist. Zumindest der Staffelstart.

Eine zweite Season hängt demnach vor allem davon ab, ob die späteren Folgen an den Erfolg des Serienstarts anschließen konnten und in welchem Verhältnis, das zu den Produktionskosten steht. Weitere Informationen zu Staffel 2 von The Acolyte findet ihr im dazugehörigen Artikel.

Nachdem The Acolyte nun vorerst beendet ist, wollen wir von euch wissen, was ihr von der Serie haltet.