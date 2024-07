Der NASA-Roboter Curiosity hat versehentlich einen Felsen auf dem Mars geöffnet und damit einen gelben Schatz enthüllt

Die NASA erforscht seit Oktober 2023 mit dem Mars-Rover Curiosity den Gediz Vallis Kanal auf dem roten Planeten. Dabei wurde jetzt eine unerwartete, gelbe Entdeckung gemacht: reiner Schwefel.

Dass es dazu gekommen ist, hat die NASA dem Zufall zu verdanken, denn Curiosity hat einen Stein mit diesem Schwefel im Inneren beim Überfahren unbeabsichtigt aufgebrochen.

Was die Entdeckung so besonders macht: Schwefelbasierte Materialien sind für den Mars nichts Ungewöhnliches, wie es im passenden Bericht der NASA heißt. Reiner Schwefel dagegen schon.

Umso bemerkenswerter ist der Umstand, dass Curiosity gleich ein ganzes Feld mit solchen Steinen entdeckt hat, die vermutlich alle reinen Schwefel enthalten.

Wie es vor Ort aussieht: Wenn ihr euch selbst einen groben Eindruck von der Gegend verschaffen wollt, könnt ihr das im oben eingebetteten 360-Grad-Video der NASA tun. Haltet nach dem Start die linke Maustaste gedrückt und bewegt die Maus, um die Blickrichtung zu ändern.

Die Tragweite der Entdeckung beschreibt Ashwin Vasavada, Projektwissenschaftler von Curiosity am Jet Propulsion Laboratory der NASA in Kalifornien, mit den folgenden Worten:

Ein Feld aus Steinen zu finden, das aus reinem Schwefel besteht, ist wie eine Oase in der Wüste zu finden. Es sollte nicht dort sein, also müssen wir es jetzt erklären. Seltsame und unerwartete Dinge zu entdecken, macht die Planetenerkundung so aufregend.