No Man's Sky ist gerade dabei das ultimative Weltraumspiel zu werden und jetzt ist der perfekte Einstiegspunkt

Mit dem neuen Update sieht No Man's Sky besser aus als je zuvor.

Ich muss zugeben, dass ich mich 2016 von No Man's Sky habe blenden lassen. Allein die Idee hinter dem Spiel hatte mich so fasziniert, dass ich es begeistert vorbestellt habe. Meine Enttäuschung war dann groß und ich habe das Spiel jahrelang nicht angefasst.

Aber natürlich habe ich wie wahrscheinlich wir alle mitbekommen, wie stark sich das Weltraumspiel seitdem verändert hat. Mit über 30 riesigen und kostenlosen Updates hat Hello Games haufenweise neue Inhalte in der Galaxie verteilt und zahlreiche Verbesserungen an No Man's Sky vorgenommen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo auch ich wieder ins Spiel einsteige und es auch euch nur empfehlen kann.

Tillmann Bier Erkunden war eigentlich schon immer das, woran Tillmann beim Spielen am meisten Spaß hatte. Mit seinem Versprechen eines unendlichen Universums hat ihn No Man's Sky deshalb schon immer fasziniert. Aber erst mit dem neuesten Update hat er wieder den Weg in das Weltraumspiel gefunden, und wird hier höchstwahrscheinlich eine Weile unterwegs sein.

Gründe dafür gibt es gleich zwei: Zum einen bekommt ihr No Man's Sky gerade so günstig wie noch nie im Steam-Sale. Bis zum 29. Juli ist das Spiel noch um 60 Prozent reduziert und kostet 24 statt 60 Euro.

Aber noch wichtiger ist das neueste Update, das den vielversprechenden Namen Worlds Part One trägt. Das ist nämlich derart gigantisch und umfassend, dass mich schon allein der Trailer überzeugt hat, wieder zu spielen:

1:41 Das neue Update für No Man's Sky ist fast schon ein kleines Remaster

Würde ich wirklich alle Änderungen hier aufführen, könnte ich in dieser Zeit auch zum Mars fliegen. Ich will mich deshalb auf das Wichtigste beschränken, die komplette Übersicht gibt es auf der offiziellen Website.

Zu einem der größten Punkte zählen für mich die Neuerungen bei der Grafik und der Darstellung von Planeten. Denn No Man's Sky sieht nun nochmal deutlich beeindruckender aus und ist kaum noch als das Spiel zu erkennen, als das es 2016 veröffentlicht wurde.

Die Wolken wurden komplett überarbeitet und sehen nun deutlich realistischer aus. Außerdem gibt es mehr verschiedene Wolken und sie verändern sich entsprechend der Wetterbedingungen.

Schatten sind jetzt deutlich detaillierter, was gerade die Planeten-Flora deutlich besser aussehen lässt.

Auch das Wasser wurde komplett überarbeitet und sieht jetzt viel besser aus. Es werden sogar Wellen und Brandung generiert.

Wind bewegt nun Gras, Pflanzen und Bäume und wirkt sich sogar auf Regen und Schnee aus. Zudem erzeugen Stürme auch hohe Wellen in Ozeanen.

Einige Welttypen wurden aufgehübscht, wie zum Beispiel Eis- und Wüstenplaneten. Außerdem gibt es neue Planetenarten, auf denen ihr etwa schicke schwebende Inseln, oder eine besonders reichhaltige Flora und Faune entdecken könnt.

Durch technische Verbesserung sind dichtere, detailliertere Welten möglich.

No Man's Sky Worlds Update ansehen

No Man's Sky ist aber nicht nur deutlich hübscher, sondern auch größer geworden. Unter anderem warten folgende neue Inhalte auf euch:

Eine neue Expedition lässt euch im Stil von Helldivers oder Starship Troopers gegen Horden von Rieseninsekten antreten. Zur Belohnung gibt es unter anderem eine Chitinrüstung.

Mit der Expedition schaltet ihr außerdem einen Kampf-Mech frei.

Ihr könnt neue Solarraumschiffe basteln.

Es gibt neue Kreaturen.

Auf manchen Planeten laufen lebende Gebäude herum.

Ihr könnt jetzt Unterwasserbasen bauen.

Wie der Name des Updates schon verrät, sind die Entwickler von No Man's Sky damit aber noch lange nicht fertig. Mindestens einen zweiten Teil des Worlds-Updates wird es noch geben, der ähnlich umfangreich ausfallen könnte. Für mich gehört No Man's Sky aber schon mit Teil Eins zu den besten Weltraumspielen, die man aktuell finden kann.