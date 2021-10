Star Citizen macht Fortschritte, aber der Weg ist noch weit

Wer Star Citizen nicht selbst spielt, aber die Fortschritte des Weltraumprojekts von »außen« verfolgen möchte, kann sich schon mal so verkommen, als schaue er oder sie der Kontinentalverschiebung zu. Es bewegt sich wenig Großes; schon lange gab es keine bombastischen Neuigkeiten mehr, nach denen auch wir Journalisten lechzen.

In Wahrheit bewegt sich aber einiges: Star Citizen macht Fortschritte!

Nur sind viele davon auf den ersten Blick schwer zu verstehen (Was war noch gleich der »iCache«?), weil Chris Roberts und sein inzwischen rund 720-köpfiges Team immer noch am technischen Fundament mauern. Zugleich bezeichnen sie die neue Alpha 3.15 als größten Patch seit der Version 3.0 - auch das hat Gründe.

Was dahintersteckt, und wie sich das für Menschen anfühlt, die dem Projekt seit neun Jahren folgen, bespricht Michael Graf im Podcast mit zwei Gästen:

Sascha »SirHurl« Schulz ist nicht nur GameStar-Moderator und Star-Citizen-Spieler, sondern auch frischgebackener Autor, der für uns über Star Citizen schreibt.

ist nicht nur GameStar-Moderator und Star-Citizen-Spieler, sondern auch frischgebackener Autor, der für uns über Star Citizen schreibt. Patrick Görmer ist besser bekannt als Knebel, er widmet sich auf Youtube und auf Twitch regelmäßig dem Thema Star Citizen und erklärt, welche Fortschritte Chris Roberts und sein Team machen.

Gemeinsam besprechen wir, was die Entwickler kürzlich der CitizenCon gezeigt haben - und was nicht. Beispielsweise gab es Eindrücke vom nächsten Sonnensystem Pyro, aber keinen Termin für die Alpha 4.0, in der es eingebaut werden soll. Vom Singleplayer-Ableger Squadron 42 fehlte auf der CitizenCon ebenfalls jede Spur.

Auch für die nächsten technischen Meilensteine - das Server-Meshing und das Quantum genannte KI-System - nennen Roberts & Co. noch keine konkreten Termine, auch wenn es im Kleinen Fortschritte gibt.

Ist all das ein Grund, zu verzweifeln? Eben nicht, sagen Sascha und Patrick - man muss nur wissen und verstehen, worauf man sich bei Star Citizen einlässt. Mehr dazu im Podcast!

Folge jetzt anhören

Ihr könnt die Folge entweder direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Button für später herunterladen. In manchen Browsern müsst ihr dafür rechtsklicken und »Ziel speichern unter« wählen.

Alternativ gibt's wie immer unseren RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle neuen Podcast-Folgen direkt aufs Smartphone laden könnt.