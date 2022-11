Portal RTX Systemanforderungen - Wer hätte gedacht, dass Portal das neue Crysis wird?

You will be baked, and then there will be Cake , womit GLaDOS euch einst anlog, während sie euch durch die Testkammern schickte, gilt jetzt für euren PC. Denn die Systemanforderungen der Neuauflage von Valves Klassiker werden eure Hardware ordentlich ins Schwitzen bringen. Ganz im Gegensatz zum Original, das selbst auf einer Kartoffel läuft (okay, Schluss mit den Portal-Wortspielen).

Fakt ist: Während Portal selbst auf schwächeren Systemen sehr gut spielbar ist, dreht die neue RTX-Version den Spieß um. Wer in den Genuss von Raytracing kommen möchte, sollte mindestens eine RTX 3060 mitbringen - mindestens.

But can it run Portal RTX?

Die Systemanforderungen von Portal RTX setzen einen neuen Standard für Highend PC-Gaming, so wie es Crysis damals getan hat. Der Shooter von Crytek war notorisch bekannt dafür, selbst performante Gaming-PCs ins Schwitzen zu bringen. Bei Portal RTX wird es sehr ähnlich sein, zumal schon eine RTX 3080 empfohlen wird, nur um in den Genuss von 60 FPS zu kommen.

Wer hingegen nur die sehr beliebte RTX 3060 besitzt, kann das Spiel gerade einmal in Full-HD mit 30 Bildern pro Sekunde spielen. Bei einem Puzzler wie Portal könnte das ausreichen, wobei vor allem in den späteren Bereichen des Spiels einige Sequenzen durchaus schnelle Reaktionen benötigen.

Sowohl bei der RTX 3080 als auch bei der RTX 3060 wäre noch anzumerken, dass beide Grafikkarten diese Werte nur mit DLSS erreichen. Mit nativer Auflösung würde die Geschichte wohl ganz anders aussehen.

Wer keine Kompromisse eingehen will und das Spiel in 4K-Auflösung mit Ultra-Einstellungen und 60 FPS spielen möchte, muss mindestens zur RTX 4080 greifen. Auch hier kommt allerdings DLSS zum Einsatz, aber in der dritten Version mit Frame Generation. Mehr zu DLSS 3.0 erfahrt ihr hier:

Die Anforderungen abseits der Grafikkarte sind ebenfalls recht hoch. Als Prozessor benötigt man für Full-HD mindestens einen AMD Ryzen 5 3600 oder einen Intel Core i7-6700, bei 4K steigen die Anforderungen auf einen Ryzen 9 5900 beziehungsweise einen Core i7-12700K. Dazu kommen mindestens 16 GB Arbeitsspeicher für Full-HD, 32 GB für 4K.

Leider machen Nvidia und Valve bisher keine Angaben zur 1440p-Auflösung oder welche Hardware man für native Auflösung benötigt. Generell lassen die genannten Systemanforderungen noch ein paar Fragen offen, etwa zum Beispiel die Mindestanforderungen bei AMD-Grafikkarten.

Warum die Anforderungen so hoch sind, könnt ihr euch gerne im neuen Trailer anschauen. Die Raytracing-Effekte sind wirklich sehr anschaulich.

1:00 Portal RTX: DLSS 3 liefert im Vergleich bis zu viermal so hohe FPS

Portal RTX erscheint am 08. Dezember 2022 für Steam, pünktlich zum 15. Geburtstag des Originals. Wer Portal schon besitzt, erhält ein kostenloses Update.

Ist euer PC bereit für Portal RTX? Sind euch die Raytracing-Effekte wichtig oder könnt ihr darauf verzichten? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!