Ein neues Prince of Persia wurde angekündigt und es ist ganz anders, als Fans erwartet haben

Kaum zu glauben, aber so sieht der neue Prinz von Persien aus.

Auf dem Summer Games Fest hat Ubisoft ein neues Prince of Persia enthüllt. Wer jetzt aber an Gameplay wie in der Sands-of-Time-Trilogie denkt, der irrt sich gewaltig. Das alte Franchise erfindet sich mit The Lost Crown mal wieder neu und setzt diesmal auf starke Metroidvania-Anleihen.

Offiziell wird zwar von einem Action-Adventure-Plattformer gesprochen. Wer sich den Reveal-Trailer anschaut, dürfte aber wohl nicht nur ein Mal auch an Hollow Knight, Ori and the Blind Forest und Co. denken.

1:49 Das neue Prince of Persia zeigt sich im Gameplay-Trailer und verrät das Release-Datum

Gameplay und Story

Ihr schlüpft in die Haut des Kriegers Sargon, der Mitglied einer Elitegruppe namens Die Unsterblichen ist. Diese bricht auf zum Berg Qaf, der sich ziemlich schnell als finsterer Ort voller Gefahren herausstellt. Aber das ist nicht der einzige Schauplatz, den ihr im Laufe des Abenteuers erkundet. Genannt werden auch so verlockende Orte wie die Zitadelle der Weisheit und die Hyrkanischen Wälder.

Im Laufe des Spiels erlernt ihr neue Fähigkeiten, dank denen ihr neue Gebiete erreichen könnt - ihr kennt den Gameplay-Loop aus anderen Metroidvanias. Und wisst ihr, was es natürlich auch gibt? Richtig, Bosskämpfe!

Musikalisch untermalt wird das Geschehen von einem Soundtrack aus der Feder von Mentrix - einer im Iran geborenen Musikerin, die traditionelle und moderne Instrumente miteinander vermischt.

Release erst 2024

Bis Prince of Persia: The Lost Crown erscheint, dauert es noch einige Monate. Am 18. Januar 2024 erscheint das Spiel für den PC (Epic Store und Ubisoft Store), PlayStation 4/5, Xbox Series X/S/One sowie die Nintendo Switch erscheinen.