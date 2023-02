Ihr erratet im Leben nicht, wer gerade ein neues großes Fantasy-MMO entwickelt

Diese News führt zu so viel Kopfkratzen, wahrscheinlich werdet ihr dabei zum Glatzkopf: Ein neues Online-Rollenspiel mit Fantasy-Szenario wurde angekündigt und es stammt von dem unwahrscheinlichsten Studio, das man sich vorstellen kann - den Hitman-Machern.

Ja, tatsächlich, Io Interactive arbeitet an einem neuen Spiel, das so weit wir nur irgend möglich von der Auftragskiller-Sandbox entfernt ist, auf die sich das Studio in den vergangenen 25 Jahren spezialisiert hat.

Einen Namen hat das Projekt bislang nicht, womöglich aber einen internen Barcode, wer weiß. Bei den Job-Angeboten sprechen die Entwickler nur schnöde von Project Fantasy.

Was wir aktuell wissen

Tatsächlich dient die Ankündigung vor allem dazu, auf freie Stellen an den Standorten Malmö, Barcelona und Kopenhagen aufmerksam zu machen, wie ein an Informationen armer Blog-Post verrät: »Dies ist nur der Anfang unserer Reise in diese neue Welt, die wir aufbauen. Wir hoffen, ihr spürt die Wärme, die Gefahr, das Miteinander und das Herz, das wir hineinstecken … und wenn ihr das tut, wäre es uns eine Ehre, wenn ihr euch uns anschließt.«

Derzeit sind noch mehrere Senior-Rollen bei Project Fantasy frei, unter anderem in Sachen Game Design, Environment Art und Combat Design.

In der Ankündigung des neuen MMOs spricht Io Interactive davon, dass Teile des Entwicklerteams bereits seit Jahren die Idee hinter dem neuen Projekt mit sich herumtragen.

Dabei werden »Choose your own adventure«-Bücher und Pen-&-Paper-Rollenspiele, das Zusammenspiel in der Gruppe sowie der Spaß am Leiten einer Partie als Dungeon Master erwähnt.

»Wir bauen eine neue Welt, eine neue IP - ein Online-Fantasy-RPG. Eine Welt und ein Spiel, die von Grund auf so aufgebaut sind, dass sie die Spieler unterhalten und über viele Jahre hinweg erweitert werden können. Es fühlt sich vertraut an, aber gleichzeitig begibt sich IOI auf eine Reise, wie wir sie noch nie zuvor gemacht haben.«

Auf dem YouTube-Kanal von IO Interactive könnt ihr euch erste Video-Interviews mit Teilen des Entwicklerteams anschauen, in dem die Personen über ihre Arbeit an dem neuen Spiel sprechen. Mehr als die obige Konzeptzeichnung oder gar Gameplay gibt es aber nicht zu sehen.

Nicht das einzige IOI-Projekt

Project Fantasy dürfte noch Jahre entfernt sein; der Aufbau einer Server-Struktur für ein Online-Rollenspiel ist keine leichte Aufgabe. Bis zum Release könnte ein anderes aktuelles Spiel der Hitman-Macher bereits fertig sein: IO Interactive arbeitet derzeit an Project 007, einem James-Bond-Spiel. Das hat immerhin schon ein Teaservideo erhalten:

0:58 Project 007 - 1. Teaser-Trailer zum James Bond-Spiel der Hitman-Macher

Doch zurück zu Project Fantasy: Die Art der Ankündigung erinnert stark an Blizzards namenloses Survival-Spiel, das ebenfalls nur mit Artworks und ohne weitere Details vorgestellt wurde.

Genau wie bei Crysis 4 und jetzt Project Fantasy wenden sich Spieleentwickler immer öfter und früher in der Vorproduktion ihrer Titel an die Öffentlichkeit, um neue Mitarbeiter dafür zu begeistern. Bis Spieler Ergebnisse sehen, kann es der Erfahrung nach aber noch Jahre dauern.

Was denkt ihr über die Ankündigung von Project Fantasy? Traut ihr Io Interactive ein Online-Rollenspiel zu? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren!