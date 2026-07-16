»PlayStation könnte deine Hilfe brauchen«: Spieler baut sich krassen PS4-Handheld mit beeindruckenden Specs

Der Handheld kann alle PS4-Spiele ohne Probleme abspielen. (Bild: wewillmakeitnow auf Reddit)

Schon seit Jahren halten sich die Gerüchte, dass Sony an einem neuen PlayStation-Handheld werkelt, hartnäckig. Ein kreativer Bastler hat jetzt die PS4 kurzerhand selbst in eine tragbare Konsole verwandelt.

Der PS4-Handheld, den wir nie bekommen haben

Handhelds sind ohne Frage einer der größten und wichtigsten Trends in der Gaming-Branche in den letzten Jahren. Nintendo hat mit der Switch gezeigt, dass Handhelds klassischen Konsolen das Wasser reichen können, und Valve hat mit dem Steam Deck den Markt für PC-Spieler erschlossen.

Viele Hersteller sind seither mit eigenen Modellen gefolgt. Sony-Fans warten aber immer noch seit mittlerweile mehr als 14 Jahren auf einen Nachfolger der PS Vita.

0:36 Neuer Handheld will die PlayStation Vita beerben

Autoplay

Wie so einer aussehen könnte, zeigt der Reddit-Nutzer »wewillmakeitnow« ziemlich eindrucksvoll in einem neuen Post. Nachdem er schon vor einigen Monaten seinen ersten Versuch gezeigt hatte, stellt er nun eine neue, nochmal deutlich verbesserte Version seines PS4-Handhelds vor:

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Für das Gerät hat er ein Motherboard der PS4 Slim zugeschnitten, verkleinert und für eine bessere Akku-Performance optimiert. Dazu kommen ein OLED-Display mit sieben Zoll, sechs Batterien und eine durchdachte Kühlung.

Das Gehäuse hat er selbst entworfen und zusammengeschraubt. Laut dem Nutzer bietet der Handheld eine Akku-Laufzeit von eineinhalb bis drei Stunden je nach Spiel. Zudem kann er auch während des Ladens genutzt und mit einem Fernseher verbunden werden.

Auf diese Weise ist der Handheld quasi das PS4-Äquivalent zur Nintendo Switch und alle PS4-Spiele können darauf problemlos gespielt werden.

In den Kommentaren ist die Begeisterung groß. Ein User schreibt etwa:

»Wow! PlayStation könnte deine Hilfe für ihren Next-Gen-Handheld gebrauchen«

Andere Kommentare gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Die Vorstellung, den kompletten PS4-Katalog einfach unterwegs spielen zu können, ist tatsächlich ziemlich cool.

Sony schraubt am nächsten PlayStation-Handheld – laut Gerüchten soll er die Nintendo Switch 2 klar schlagen

Ob Sony tatsächlich an einem neuen Handheld arbeitet und ob dieser dann ähnlich aussieht wie das Mod-Projekt des Nutzers, ist natürlich unklar. Das Gerät zeigt aber, dass es durchaus möglich gewesen wäre, einen Handheld für die PS4-Ära aufzulegen. Bleibt nur zu hoffen, dass Sony das Potenzial erkennt und PlayStation-Spieler schon bald mit einem eigenen Modell versorgt.