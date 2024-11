Überprüft eure PS5: Es kann sein, dass sie rostet - das könnt ihr dagegen tun

Wer rastet, der rostet. Die PS5 tut das allerdings auch, wenn sie im Einsatz ist. Bild: (Bildquelle: Adobe Stock/Penatic Studio)

Die Einzelfälle häufen sich: PS5-Zocker finden Rost unter dem Lüfter ihrer Konsole. Wir erklären euch, woran das liegt und was ihr tun könnt.

Was ist passiert?

Bereits im Oktober postete der Reddit-Nutzer probdavid Bilder von seiner PS5, die von Rost befallen war. Nach wenigen Minuten Spielzeit erschien eine Warnung auf dem Bildschirm, dass seine Konsole zu überhitzen droht.

Die Bilder seht ihr in dem dazugehörigen Thread.

Eine Diagnose war gefunden: Es liegt nicht an der Konsole, sondern dem tropischen Heimatort des Zockers. Er wohne direkt an der Küste, so seien Salz und hohe Luftfeuchtigkeit die Ursache des Problems.

Jetzt wurde ein weiterer Fall von Rostbildung in der PS5 öffentlich. Die Täter sollen auch hier wieder Salz und hohe Luftfeuchtigkeit sein. Es scheiden sich allerdings die Geister, denn viele der Diskussionsteilnehmer behaupten ebenfalls, in der Nähe von Stränden zu leben und noch nie so ein Problem gehabt zu haben.

Hierbei handelt es sich um eine 15 Monate alte PS5-Disc-Version:

Wir verraten euch, warum die PS5 anfängt zu rosten.

Wie könnt ihr eure Konsole schützen?

Die User empfehlen:

Luftentfeuchter

oder eine Klimaanlage.

Diese sollten allerdings nur dann notwendig sein, wenn ihr an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit lebt. Außerdem hilft es euren Geräten, wenn ihr die betroffenen Stellen regelmäßig beispielsweise mit Öl schmiert. Die Diskussionsteilnehmer verweisen gerne auf WD-40.

Behaltet eure Lüfter im Auge

Die Lüfter eurer PS5 sind absolute Staubfänger. Es empfiehlt sich, diese regelmäßig zu reinigen. Geht dafür wie folgt vor:

Stellt sicher, dass die PS5 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Sucht einen Staubsauger mit niedriger Saugstärke oder einem speziellen Reinigungsaufsatz. Hebt die Ecke der PS5 an, auf der das PS5-Logo zu sehen ist. Schiebt die Seitenplatte vorsichtig nach unten, um sie zu entfernen. Sucht nach den Staubkammern unter den Seitenflügeln (zwei kleine Löcher). Nehmt euren Staubsauger auf niedrigster Stufe oder mit einem Reinigungsaufsatz und führt die Düse vorsichtig in die Staubkammern ein. Achtet darauf, dass ihr den Staub nur absaugt und nicht in den Lüfter hineinschiebt. Setzt die Seitenplatte wieder auf die PS5. Schließt die PS5 wieder an das Stromnetz an und schaltet sie ein.

Stellt eure PS5 an einen Ort, an dem die Luft ungehindert zirkulieren kann. So sammelt sich weniger Staub an.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr vielleicht schon ähnliche Erfahrungen sammeln und Rost auf Lüfterverkleidungen eurer PlayStation 5 entdecken müssen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und verratet uns, was ihr gegebenenfalls dagegen unternommen habt!