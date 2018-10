Qualcomm vs. Apple - 7 Milliarden US-Dollar Lizenzgebühren gefordert

Im Jahr 2017 hatte Apple zunächst Qualcomm verklagt und sich daraufhin Gegenklagen eingehandelt, bei denen Qualcomm das gesamte Geschäftsgebaren von Apple in Frage stellte. So soll Apple seine Kunden über die Leistung von Chips getäuscht und auch fällige Lizenzgebühren nicht bezahlt haben. Aus letzterem Grund hatte Qualcomm sogar erfolglos versucht, den Verkauf betroffener iPhones in den USA verbieten zu lassen.

Vor einigen Wochen wurde dann bekannt, dass Qualcomm Apple auch vorwirft, Geschäftsgeheimnisse gestohlen und an Intel weitergereicht zu haben, damit Intel bessere Modems für iPhones produzieren kann. Zuvor waren die Produkte von Qualcomm denen von Intel überlegen gewesen. Ergänzend dazu meldet die Nachrichtenagentur Reuters nun, dass Apple der Ansicht ist, Qualcomm missbrauche seine Patente, während Qualcomm die eigenen Patente verletzt sieht.

In San Diego hat Qualcomm vor Gericht nun erklärt, dass Apple mit der Zahlung von Lizenzgebühren im Rückstand ist und die aufgelaufene Summe immerhin schon sieben Milliarden US-Dollar beträgt. Apple behauptet, es sei unfair, dass Qualcomm zwei Mal Gebühren fordert: einmal für die Nutzung in iPhones und einmal für die Lizenz. Qualcomm hingegen behauptet, diese Geschäftspraxis sei legal und Apple habe dem zwei Jahre lang auch zugestimmt, nur um nun zu versuchen, das Geschäftsmodell von Qualcomm zu zerstören.

Wie hoch die Chancen von Qualcomm sind, die neue Forderung durchzusetzen, ist nicht bekannt. Allerdings haben sich schon 2017 auch Unternehmen wie Microsoft, Google, Samsung, Facebook und Intel auf die Seite von Apple gestellt. Qualcomm sah darin einen koordinierten Versuch der Unternehmen, Behörden zu täuschen.