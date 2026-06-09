Radeon RX 10000: So weit ist der Release der nächsten AMD-GPUs laut Boardpartnern entfernt

Die Computex 2026 liegt hinter uns und mit ihr natürlich eine Menge an Produktankündigungen. Während die Messe zeitgemäß mit viel KI-Neuigkeiten bestückt war, ging es hinter vorgehaltener Hand auch um die Zukunft »regulärer« Grafikkarten – erklärt zumindest das niederländische Portal Tweakers (via Tom's Hardware).
Demnach haben mehrere AIBs (Add-in Boardpartner wie MSI, Sapphire oder Asus) hinter den Kulissen ihre Einschätzung abgegeben, wann mit der neuen AMD-Generation an Radeon-Grafikkarten zu rechnen ist.
Das nächste GPU-Duell lässt auf sich warten
Diese Prognosen sind nicht ganz einheitlich, weisen aber eine klare Tendenz auf: In diesem Jahr und auch in der ersten Jahreshälfte 2027 wird es nichts mit der (Stand jetzt) »RX 10000« getauften Grafikkarten-Serie.
Stattdessen rechnen die meisten mit einem Launch gegen Ende nächsten Jahres. Ein namentlich nicht genannter Hersteller soll dabei noch am konkretesten geworden sein: Im dritten Quartal 2027 sei der realistische Zeitraum für die nächste GPU-Reihe.
Zu den technischen Daten ließen die AIBs indes keine Informationen heraus – hier bleibt es beim bereits bekannten Stand der Dinge:
- So soll die RX-10000-Serie von der RDNA-Architektur abkehren und stattdessen auf die neue UDNA-Architektur setzen.
- Mit dieser soll eine engere Verzahnung der Gaming- und Compute-Bereich stattfinden, was sich mutmaßlich auch in einem größeren Sprung als noch zur RX 9000 äußern dürfte.
- Zudem soll es insgesamt vier Chips geben, die sich von der Enthusiasten- bis zur Einsteigerstufe aufteilen.
Von »AT0« bis »AT4«: So sollen die Next-Gen-Radeon-Chips aufgebaut sein
Damit würde AMD mutmaßlich das gewohnte Zusammenspiel mit Nvidia fortführen, denn auch für die RTX-6000-Serie wird ein Release Ende 2027 nachgesagt.
In diesem Fall würden sich beide Hersteller ungewohnt lange Zeit zwischen den Generationen lassen; schließlich wären sowohl RTX 5000 als auch RX 9000 dann beinahe drei Jahre alt – deutlich länger als die zwei Jahre Abstand, die normalerweise vorherrschen.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.