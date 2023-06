Das Rätsel, was Neandertaler-DNA mit uns anstellt, ist jetzt gelöst

(Bildquelle: Pixabay/ColiN00B)

Dass der moderne Mensch einen gewissen Anteil Neandertaler in seinen Genen trägt, ist längst bekannt. Studien belegen, dass zwischen ein und vier Prozent unseres Genoms der etwas anderen Menschenart entstammen. Zumindest dann, wenn unsere Vorfahren aus Afrika ausgewandert sind, wie es etwa bei den meisten Europäern der Fall ist.

Was diese Gene mit uns machen, lag bislang jedoch im Dunkeln. Die Betonung liegt dabei auf bislang . Denn nun ist einer Forschungsgruppe mit Beteiligung verschiedener renommierter Institute gelungen, diese Gene bestimmten Merkmalen zuzuordnen.

Damit steht fest, dass die Neandertaler-Überbleibsel in unserem Genom keinesfalls stille Zuschauer sind. Doch was bedeutet das konkret (via Cornell.edu)?

Welche Merkmale haben wir vom Neandertaler?

Um das zu klären, zogen die Forscher zunächst einen Datensatz der britischen Biobank heran, der 300.000 nicht verwandte, weiße Briten (nicht-afrikanischer Abstammung) enthält. Nach eingehender Analyse kam man zu dem Schluss, dass mehr als 235.000 genetische Varianten mit hoher Wahrscheinlich von Neandertalern stammen.

4.303 dieser Unterschiede in der DNA spielen beim modernen Menschen eine wesentliche Rolle und beeinflussen demnach 47 verschiedene genetische Merkmale.

Darunter zum Beispiel, wie schnell jemand Kalorien verbrennt oder die natürliche Immunresistenz einer Person gegenüber bestimmten Krankheiten. Allgemein nehmen die Gene der Neandertaler Einfluss auf unsere Entwicklung sowie den gesamten Stoffwechsel und das Immunsystem.

Das ist das Ziel der Forschung

Der leitende Forscher Sriram Sankararaman äußerte sich folgendermaßen zu den Ergebnissen:

Für Wissenschaftler, die sich mit der menschlichen Evolution befassen und verstehen wollen, wie die Kreuzung mit archaischen Menschen vor Zehntausenden von Jahren die Biologie vieler heutiger Menschen prägt, kann diese Studie einige Lücken füllen. […] Im weiteren Sinne können unsere Ergebnisse auch neue Erkenntnisse für Evolutionsbiologen liefern, die sich mit der Frage befassen, wie das Echo dieser Art von Ereignissen sowohl vorteilhafte als auch nachteilige Folgen haben kann.

Trotz der Einflüsse der Neandertaler-Gene auf den modernen Menschen konnten die Wissenschaftler feststellen, dass diese langsam zurückgedrängt werden. Das heißt, unsere DNA gewinnt Stück für Stück die Oberhand.

