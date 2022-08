Kaputtes Mainboard für 40 Dollar gekauft, SSD im Wert von 240 Dollar gefunden – daraus können wir alle lernen

Reddit ist immer gut für eine kuriose Hardware-Story, die entweder für einen Lacher oder hochgezogene Augenbrauen sorgt - oder beides. Wir wollen derlei Geschichten aber nicht nur nachplappern, sondern gerne zum Anlass nehmen zu schauen, was man daraus für sich persönlich lernen kann. Der heutige Anlass könnte dafür kaum geeigneter sein.

Was ist passiert? Der Reddit-User Unable_Tax8444 hat allen Grund zu jubeln. Der Bastler hat sich ein vermeintlich kaputtes Mainboard für 40 US-Dollar gekauft, mit dem Ziel, es eigenhändig wieder lauffähig zu machen. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß: Seine Investition wird sich schon in Windeseile wieder amortisiert haben. Denn der Vorbesitzer hat wohl unbeabsichtigt eine wertvolle Beigabe dazugelegt.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Prüft eure Hardware vor dem Verkauf

Nein, das ist kein Befehl an euch, sondern ein lieb gemeinter Ratschlag. Denn ihr liegt uns doch am Herzen und wir wollen nicht, dass es euch so ergeht wie dem nach wie vor anonymen Menschen, der seine aktuell (Stand: 24.08.2022) rund 240 US-Dollar teure Samsung 980 Pro vergessen hat. Die High-End-SSD im M.2-Formfaktor besitzt sogar die höchste Kapazität von stolzen 2 TByte.

Ein Bild von dem Fauxpas könnt ihr euch im Reddit-Thread anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Besonders bitter: Da es sich um einen Kauf beim Fachhändler handelt, wird Unable_Tax8444 den Vorbesitzer auch nicht ausfindig machen können. Sensible Daten sollen sich laut dem Reddit-User immerhin nicht auf der SSD befinden, es sei als reines Spiele-Laufwerk genutzt worden.

Womit wir beim wichtigen Learning aus diesem Vorfall angelangt sind: Wir alle sollten uns gleich zwei Mal hinter die Ohren und ein Mal auf die Stirn (am besten in Spiegelschrift) schreiben, unsere ausrangierte Hardware vor dem Weiterverkauf noch einmal genau in Augenschein zu nehmen.

Potenzielle Fallen lauern vor allem hier:

M.2-SSDs: Dieser Reddit-Vorfall beweist es nur zu gut. Die kleinen M.2-Riegel sind im angeschlossenen Zustand auf dem Mainboard unscheinbar und können schnell übersehen werden. Auf manchen Boards wird die SSD sogar von einem Kühlkörper verdeckt. Wer hier nicht mitdenkt, verkauft seine Daten eventuell mit.

Dieser Reddit-Vorfall beweist es nur zu gut. Die kleinen M.2-Riegel sind im angeschlossenen Zustand auf dem Mainboard unscheinbar und können schnell übersehen werden. Auf manchen Boards wird die SSD sogar von einem Kühlkörper verdeckt. Wer hier nicht mitdenkt, verkauft seine Daten eventuell mit. SATA-SSDs/HDDs: Stichwort Daten. Auch bei HDDs und älteren SSDs, die noch per SATA-Anschluss mit dem Mainboard verbunden werden, solltet ihr lieber ein Mal zu viel als ein Mal zu wenig prüfen, ob ihr eure darauf gespeicherten Daten auch wirklich gelöscht habt. Und wenn wir löschen schreiben, meinen wir keine Schnell-Formatierung! Wir ihr wirklich auf Nummer sicher geht, dass eure persönlichen Daten nicht mehr wiederhergestellt werden können, erklären wir euch hier:

76 5 Festplatte sicher löschen So entfernt ihr Daten von HDDs und SSDs vollständig

DVDs/CDs: Solltet ihr noch immer ein CD- oder DVD-Laufwerk besitzen, solltet ihr sicherstellen, dass sich beim Verkauf keine Scheibe mehr darin befindet. Denn die Fotos vom letzten Familienurlaub oder von wilden Partys gehen nur euch was an!

Solltet ihr noch immer ein CD- oder DVD-Laufwerk besitzen, solltet ihr sicherstellen, dass sich beim Verkauf keine Scheibe mehr darin befindet. Denn die Fotos vom letzten Familienurlaub oder von wilden Partys gehen nur euch was an! USB-/Bluetooth-Dongles: Zahlreiche Geräte, vor allem kabellose Mäuse und Tastaturen, erfordern den Anschluss eines kleinen Empfängers per USB. Diese sogenannten Dongles sind meist klein, schwarz und unscheinbar - keine gute Kombination, wenn ihr euren PC oder zumindest euer Gehäuse verkauft. Prüft daher vorher noch einmal, ob alle USB- oder Bluetooth-Empfänger wirklich abgezogen sind.

Die Samsung 980 Pro gibt es derzeit bei Amazon besonders günstig (aber nicht auf dem Mainboard vergessen!)

Das Pech des ehemaligen Samsung-SSD-Besitzers ist also auf eine gewisse Art und Weise auch unser Glück. Denn dadurch konnten wir uns heute hier zusammenfinden und auf dieses wichtige Thema hinweisen. Und wer weiß: Vielleicht wird dadurch ja in Zukunft der ein oder andere ungewollte Hardware-Verlust verhindert!

Noch eine Reddit-Geschichte gefällig? Keine SSD, sondern einen ganz anderen Fehler hat ein User übersehen - und das ein ganzes Jahr lang! Warum er so lange gebraucht hat, um den eigentlich offensichtlichen Missstand zu beheben, erfahrt ihr hier:

So, jetzt lasst mal hören: Ist auch euch schon solch ein Malheur beim Hardware-Verkauf passiert und wenn ja, welche Komponente habt ihr versehentlich aus den Händen gegeben? Wir sind gespannt auf eure Geschichten, also teilt sie gerne mit der Community in den Kommentaren!