»Wir sind nicht verrückt, wir wollen nicht dasselbe wie für ein Auto bezahlen«: Spieler analysieren weltweite Situation für Grafikkarten und sind sich in puncto Preis einig

Sind Grafikkarten nur in Deutschland teuer? Nicht unbedingt, doch in einem Land scheint es besser zu laufen, als hier. (Bild: Nvidia | Adobe Stock - akf)

Findige Spieler analysieren gerade die internationale Lage der GPU-Preise und -Verfügbarkeiten. Das wenig überraschende Ergebnis im Kern: Der globale Grafikkartenmarkt hat vor allem ein Preisproblem.

Das zeigen im passenden Reddit-Beitrag auch Bilder aus einem Geschäft für PC-Technik in Japan.

Rechnet man die Preise in Yen eins zu eins in Euro um, landet man meist bei noch höheren Kosten als hierzulande, wie die Tabelle unten zeigt.

Was können Nvidias RTX-5000-GPUs? Unser erster Blick auf die neuen Grafikarten

RTX 5000: Das sagen unsere Experten zu Nvidias neuen Grafikkarten

Ungefähre Preise aktueller Nvidia-Modelle im Vergleich

GPU / Ungefährer Preis in € Deutschland (Online) Japan (lokales Geschäft) RTX 5090 2.700 3.050 RTX 5080 1.100 1.335 RTX 5070 Ti 830 1.035 RTX 5070 740 689

Die Verfügbarkeit ist nicht (mehr) das Problem

Der Titel des Reddit-Beitrags lautet dabei: GPU-Knappheit existiert nicht in Japan .

Laut mehreren Nutzern in verschiedenen Ländern sieht die Situation in Europa und den USA nicht anders aus. Grafikkarten sind also inzwischen auch hier größtenteils gut lieferbar, aber mit einem großen Haken:

In vielen Teilen der Welt gibt es keinen GPU-Mangel, wir sind einfach nicht verrückt genug, um eine GPU zu kaufen, die so viel kostet wie ein gebrauchtes Auto.

Auch in Deutschland hat sich die Verfügbarkeit neuer Modelle inzwischen größtenteils auf einem guten Niveau eingependelt und die Preise sind immerhin gesunken, sodass viele Modelle im Bereich der UVP oder sogar knapp darunter zu haben sind.

Eine große Ausnahme ist allerdings weiterhin ausgerechnet das Flaggschiff RTX 5090. Die UVP liegt bei 2.229 Euro, in Deutschland kostet die Grafikkarte aktuell aber immer noch 2.700 Euro und mehr.

Auf die teuersten Karten mit vierstelligen Kosten bezieht sich wohl auch das Zitat oben, nicht zuletzt unter Berücksichtigung vom Kauf gebrauchter Autos.

Ein Blick in die Zukunft

Zuletzt gab es schlechte Signale von Nvidia, weil demnach die Preise für GPUs im Zuge verschiedener Entwicklungen in den USA erhöht wurden (wir berichteten).

Es könnte also bald wieder in eine andere Richtung bei den Kosten für RTX-5000-Modelle gehen.

Immerhin stehen bald weitere neue Grafikkarten in niedrigeren Preisbereichen von AMD und Nvidia in den Startlöchern. Die RTX 5060 sowie die RX 9060 (XT).

Ob sie genug Performance zu einem fairen Preis liefern können, können allerdings erst unabhängige Tests in Zukunft sagen.