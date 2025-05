Nachdem es bei Grafikkarten meist in die richtige Richtung ging, droht uns wohl wieder eine unschöne Kehrtwende

Die Preise für Nvidia-Grafikkarten sollen wieder steigen.

Wer nach den turbulenten letzten Monaten darauf gehofft hatte, dass die beliebten Nvidia-Grafikkarten demnächst wieder günstiger würden, dürfte enttäuscht werden.

Ganz im Gegenteil scheint Nvidia jetzt die Preise von fast allen Produkten erneut angehoben zu haben.

Nvidia schraubt die Preise hoch

Im Grunde herrscht seit dem Start der Blackwell-GPUs im Januar ein gewisses Chaos auf dem Grafikkarten-Markt.

Die neuen Karten waren zunächst kaum oder nur zu horrenden Preisen zu bekommen, was in vielen Fällen auch Einfluss auf die Alternativ-Modelle aus den Vorjahren hatte.

Zuletzt hatten sich die Preise zwar teilweise wieder etwas normalisiert, aber auch damit könnte schon bald Schluss sein.

Digitimes hat möglicherweise schlechte Nachrichten für uns

Wie Digitimes Taiwan berichtet, hat Nvidia schon vor Kurzem die offiziellen Preise fast aller Produkte um teilweise bis zu 15 Prozent angehoben.

Bei Gaming-Grafikkarten soll diese Erhöhung bei 5 Prozent bis 10 Prozent liegen, während es bei KI-GPUs die angesprochenen 15 Prozent sind.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die Partner von Nvidia die Preise entsprechend anpassen.

Die Gründe dafür sind vielschichtig, aber größtenteils auf die Spannungen in der Weltwirtschaft und besonders zwischen den USA und China zurückzuführen.

Die stark erhöhten Zölle sorgen etwa dafür, dass Nvidia vermehrt Chips in Amerika herstellen lässt, was mit deutlich höheren Kosten verbunden ist als etwa in etablierten Hersteller-Ländern wie Taiwan.

Dazu kommen Einbuße in Milliardenhöhe durch die verschärften Einschränkungen der US-Regierung für Lieferungen des H20 KI-Chips nach China.

Dem Bericht zufolge soll Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang seit Wochen zwischen den USA und China hin- und herreisen, um die Wogen zu glätten und den Schaden für sein Unternehmen möglichst gering zu halten.

Da Nvidia weltweit aktiv ist und sich eine sehr gute Marktposition erarbeitet hat, können und sollen diese Verluste gewissermaßen durch höhere Preise an die Kunden ausgelagert werden.

Ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China könnte sich wiederum positiv auf die Preise auswirken. Bis dahin müssen sich Spieler aber wohl erstmal auf weiter steigende Grafikkarten-Preise einstellen.