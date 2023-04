30 FPS auf der »stärksten Konsole der Welt«? Xbox-Spieler schütteln gerade wegen Redfall die Köpfe

In den letzten Jahren ist die Zahl »30« immer mehr aus den FPS-Angaben der Spieler verschwunden. Das liegt vor allem daran, dass die neueste Konsolengeneration mittlerweile fast jedes Spiel mit 60 FPS darstellen kann.

Gerade bei der »leistungsstärksten Konsole der Welt«, könnte man davon ausgehen, dass jedes Spiel flüssig mit mindestens 60 FPS läuft. So bezeichnete Microsoft seinerzeit selbst die Xbox Series X.

Doch Ausnahmen gibt es immer.

Der Open World Koop-Heldenshooter Redfall, der am am 02. Mai von Bethesda veröffentlicht wird, sorgt als eine dieser Ausnahmen nun für Enttäuschung in der Xbox-Community.

30 PFS für Xbox-Spieler

Was ist passiert? In einem Tweet auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Redfall wurde angekündigt, dass das Spiel auf der Xbox Series X und S zum Release nur einen Qualitäts-Modus haben wird.

Das Spiel soll auf der Xbox Series X vorerst nur mit 4K 30 FPS laufen. Die etwas schwächere Xbox Series S kommt nur auf 1440p (WQHD) bei 30 FPS.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Tweet ist auch die Rede davon, dass der Performance-Modus mit 60 FPS noch nachgeliefert wird. Ein genaues Datum oder ein Zeitraum wurde nicht genannt.

Wo liegt das Problem?

In sozialen Netzwerken wird unter anderem vermutet, dass die Entwickler von Arkane Studios Probleme mit der CPU haben. Dies soll mit der mangelnden Erfahrung mit Open-World- und Online-Koop-Spielen zusammenhängen.

Da das Spiel noch nicht erschienen ist, lässt sich das bisher nur mutmaßen. Grundsätzlich bietet die Xbox Series X/S dank Zen-2-CPU mit acht Kernen und 3,8 Gigahertz Taktfrequenz aber trotz ihres fortgeschrittenen Alters durchaus ordentlich viel Prozessor-Leistung. Zumal die Grafikkarte in hoher 4K-Auflösung ohnehin die meiste Arbeit leistet.

Zeitprobleme beim Entwicklerstudio mit Blick auf die Optimierung halten wir daher für den entscheidenderen Grund, den auch einige Community-Mitglieder als wichtigen Faktor in der aktuellen Diskussion anbringen.

Unmut bei der Spielerschaft

Wirft man einen Blick in die Kommentare der Ankündigung, wird schnell klar, dass die Community alles andere als begeistert ist. Die meisten Spieler scheinen lieber länger warten zu wollen, als das Spiel in diesem Zustand zu spielen. Einige sprechen auch davon, dass 60 Bilder in der Sekunde Standard sein sollten.

Der Kommentar mit den meisten Likes bringt die Frustration vieler Spieler auf den Punkt, denn Redfall ist bekanntlich bei weitem nicht das erste Spiel, dass »unfertig« erscheint:

Zu Deutsch:

»Diese Unternehmen müssen wirklich von spielen wie Battlefield 2042 lernen. Hört auf, Spiele zu überstürzen, die noch nicht fertig sind! Wartet einfach, bis die Spielbarkeit ihren Höhepunkt erreicht hat, bevor ihr sie veröffentlicht. Die Leute warten lieber, als etwas zu spielen, das überstürzt wurde und von minderer Qualität ist.«

Einige Spieler würden sich anscheinend auch mit einer deutlich niedrigeren Auflösung zufriedengeben, solange nur die begehrten 60 Frames erreicht würden.

»Du willst mir erzählen, dass sie es nicht schaffen, es mit 1440p und 60 FPS auf der Series X flüssig laufen zu lassen? [...] Die meisten Leute würden sogar 1080p akzeptieren.« @okami13_ auf Twitter

Andere gehen einen Schritt weiter und wenden sich direkt an Microsoft. Der Twitter-Nutzer @Klobrille warnt den Tech-Giganten davor, die Xbox-Spieler zu vernachlässigen. Seiner Meinung nach ist Microsoft auf dem besten Weg, seine Konsolenspieler zu vergraulen.

Als Begründung nennt er die seltenen Exklusivtitel, fehlende Anpassungen der Nutzererfahrung und vieles mehr:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Einige sorgen sich auch um den angekündigten Performance-Modus. Da die Arkane Studios kein Datum genannt haben, scheinen einige zu glauben, dass er erst Monate später nachgereicht wird - wenn überhaupt. Das kann aber letztlich nur die Zeit zeigen.

Was haltet ihr davon, dass Redfall vorerst nur mit 30 FPS laufen wird? Freut ihr euch trotzdem auf das Spiel? Werdet ihr Redfall kaufen, sobald es erscheint, oder wird euch die FPS-Begrenzung abschrecken? Wie lange würdet ihr auf den Performance-Modus warten, bis ihr das Interesse verliert? Oder spielt ihr den Titel ohnehin nur auf dem PC? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit!