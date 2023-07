Nach dem Redfall-Reinfall wollen die Entwickler wieder dahin, wo sie richtig stark waren

Wie geht's weiter nach Redfall? Arkane hat offenbar schon einen genauen Plan.

Redfall war zum Release im Mai 2023 leider nicht zum Anbeißen. Der Vampir-Mehrspieler-Loot-Open-World-Mischmasch ist in Sachen Gameplay auf jeder Ebene blutleer, entsprechend ernüchtert fiel dann auch unser Test aus.

International gab es ebenfalls viele Pflockstöße ins Herz der Entwickler bei Arkane. Der Metacritic-Score für die PC-Version liegt bei mauen 53 Punkten, kurzum: Redfall ist fast so unbeliebt wie der Dracula aus Blade Trinity.

Wie geht es in Zukunft beim Entwickler Arkane Austin weiter? Noch ist zwar kein Nachfolgespiel angekündigt, doch ein paar erste Informationen geben durchaus Anlass zum Optimismus.

Rückkehr zu alten Studio-Stärken?

Ausgerechnet eine ausgeschriebene Stelle in dem Job-Portal vom Arkane-Mutterkonzern Zenimax lässt darauf schließen, dass das Studio selbst erkannt hat, was bei Redfall schiefgelaufen ist. Dort sucht man derzeit einen Lead Technical Engineer für zukünftige Spieleprojekte.

18:14 Redfall - Testvideo zum enttäuschenden Open-World-Shooter

Das an sich wäre erst einmal nichts Berichtenswertes, aber: Es lohnt sich, die Stellenbeschreibung genauer zu lesen. Gesucht werden nämlich Menschen, die mit Einzelspieler-Action-RPGs und immersiven Simulationen vertraut sind .

Das dürfte doch wie Musik in den Ohren vieler Arkane-Fans klingen. Schließlich haben eben jene immersiven Einzelspieler-Titel dem Studio einen äußerst guten Ruf eingebracht, der durch Redfall ein paar unschöne Risse bekommen hat und nun wiederhergestellt werden muss.

Erwartet uns also ein neues Spiel im Stile von Dishonored, Dark Messiah of Might & Magic oder Prey? Das bleibt abzuwarten. Die Chancen auf eine solche Spielerfahrung sind aber durch die Stellenausschreibung rapide gestiegen.

Habt ihr Arkane das Redfall-Debakel bereits verziehen und als einmaligen Ausrutscher verbucht? Freut ihr euch schon auf kommende Spiele des Studios und seid ihr euch sicher, dass das Team zu alter Stärke zurückfinden wird? Oder habt ihr den Glauben an Arkane bereits verloren? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!