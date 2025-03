Ein Spieler erreichte die Rekordgeschwindigkeit von 3.450.039.922 km/h in einer 24 Jahre alten Rennspiel-Ikone – wie hat er das gemacht?

So schnell wie der Suzuki Escudo in Gran Turismo 3 hat sich wohl noch kein Auto bewegt.

Ohne hohe Geschwindigkeiten würden Rennspiele und Autorennen keinen Spaß machen. Doch was passiert, wenn ein Spieler die Grenzen des Vorstellbaren sprengt und eine Geschwindigkeit erreicht, die jenseits aller physikalischen Gesetze liegt?

Genau das ist 2022 geschehen, als ein Spieler in einem klassischen Rennspiel eine atemberaubende Geschwindigkeit von 3.450.039.922 km/h erreichte. Doch wie kam es zu diesem unglaublichen Phänomen?

Ein Klassiker mit Überraschungen

Das Spiel, um das es hier geht, ist Gran Turismo 3. Das Rennspiel wurde 2001 für die PlayStation 2 veröffentlicht. Entwickler Polyphony Digital ist bis heute für die Sony-exklusive Serie verantwortlich, die 2022 mit Gran Turismo 7 erstmals die PlayStation 5 für sich erschloss.

Trotz seines Alters birgt dieses Spiel immer noch Geheimnisse und Überraschungen, wie der Geschwindigkeitsrekord von YouTube-User MrResistance eindrucksvoll beweist.

Der Spieler veröffentlichte am 16. Februar 2022 ein Video, bei dem sein Wagen, der Suzuki Escudo, auf mehr als das Dreifache der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, wie ein User in den Kommentaren ausrechnet.

Der Trick mit dem Wheelie

Der Schlüssel zu dieser extremen Geschwindigkeit liegt in einem speziellen Programmierfehler, bekannt als »Wheelie-Glitch«. Dieser tritt auf, wenn bestimmte Fahrzeuge im Spiel so modifiziert werden, dass sie während der Fahrt einen Wheelie machen.

Durch spezifische Anpassungen der Aerodynamik und der Federung kann das Fahrzeug so manipuliert werden, dass die Vorderräder den Bodenkontakt verlieren. In diesem Zustand interpretiert das Spiel die Geschwindigkeit des Fahrzeugs falsch, was zu den astronomischen Geschwindigkeitswerten führt - ein Trick.

Während die Kamera das so beschleunigte Auto aus den Augen verliert, zeigt der Tacho von MrResistance die absurde Zahl von 2.147.483.647 Meilen pro Stunde an:

Schnell, aber nicht so schnell wie die Enterprise

Umgerechnet in Kilometer ergibt das über drei Milliarden (!) Kilometer pro Stunde, genauer gesagt 3.450.039.922 km/h. Im Kommentarbereich schreibt User Alientank, dass dies 960.011 Kilometer pro Sekunde entspricht. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt fast exakt 300.000 Kilometer pro Sekunde, genau 299.782 km/s.

Damit ergibt sich eine dreifache Lichtgeschwindigkeit für das außergewöhnliche Video; genug, um in einer Sekunde 21 Mal die Erde zu umrunden. Damit ist der Suzuki Escudo zwar sagenhaft schnell unterwegs, für einen Auftritt in bekannten Science-Fiction-Universen müsste er sich aber dennoch schämen.

Bei Star Trek würde das Auto damit nämlich gerade mal zwischen Warp 1 (Lichtgeschwindigkeit) und Warp 2 (achtfache Lichtgeschwindigkeit) rangieren. Vergleicht man die Geschwindigkeit mit dem Hyperspace-Antrieb aus Star Wars, wirkt sie sogar noch mickriger.

Laut den Berechnungen eines Internet-Nutzers kommt Han Solos Millennium Falcon als das schnellste Raumschiff der Galaxis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 37.116.120-facher Lichtgeschwindigkeit. Nur beim Versuch, sich diese Zahl bildlich vorstellen, wird uns schon schwindelig. Aber vielleicht wird ja auch dieser Rekord irgendwann geknackt.