Roborock S8: Diesen neuen Luxus-Saugroboter sollt ihr einmal anschließen und dann für fast immer vergessen können

Mit der S7-Serie hatte Roborock bisher so ziemlich das Beste (und Teuerste) im Portfolio, was sich auf dem Markt für smarte Staubsauger finden lässt. Jetzt legt der chinesische Hersteller mit der nächsten Generation nach und will seine Modelle noch einmal auf ein neues Level heben.

Dafür hat Roborock gleich drei Modelle mitgebracht, die man auf der CES 2023 vorstellte. Allerdings sind es nicht die Saugroboter selbst, bei denen die meisten Unterschiede der Modelle liegen. Stattdessen finden sich die Abweichungen bei den verschiedenen Ladestationen.

So oder so: Günstig wird es in keinem Fall, wenn man einen der neuen S8-Roboter sein Eigen nennen möchte. Denn selbst für die Basisvariante werden Preise jenseits der 600 Euro fällig.

Wem das bereits zu viel ist, der wird vielleicht in unserer Kaufberatung für Modelle unter 500 Euro fündig.

Roborock S8: Drei neue Saugroboter

Die drei Modelle hören auf die Namen Roborock S8, S8+ und S8 Pro Ultra. S8 und S8+ sind dabei identisch und unterscheiden sich lediglich durch die Basisstation. Während der S8 mit einer reinen Ladestation auskommen muss und für 699 Euro UVP erscheint, bietet der S8+ eine einfache Absaugstation, die den Staubbehälter entleert. Mehrkosten dafür: 200 Euro.

Der S8 Pro Ultra bietet nicht nur eine vollwertige Reinigungsstation mit Staubabsaugung, Schmutzwasser-Sammlung, Wischmopp-Reinigung und Befüllsystem für den Wassertank. Neu ist auch die in der Station untergebrachte Heißluft-Reinigung für den feuchten Mopp.

Am Roboter selbst unterscheidet sich der Pro Ultra durch eine automatisch und höher anhebbare Bürste und einen größeren Formfaktor vom S8(+). Außerdem verfügt er über einen kleineren Wassertank, da dieser automatisch an der Reinigungsstation befüllt werden kann.

1:12 Der Roborock S8 Pro Ultra soll euch die komplette Reinigung abnehmen

Warum S8 besser sein soll als S7

Gegenüber der Vorgängergeneration können alle drei Modelle zudem mit einigen neuen Features aufwarten. Dazu gehört unter anderem eine Erhöhung der Saugleistung von 5.100 auf 6.000 Pascal. Außerdem soll eine doppelte Gummiwalze sowohl für eine bessere Reinigung sorgen als auch besser vor verhedderten Haaren schützen.

Da sich die Wischmodule nun um fünf beziehungsweise sechs Zentimeter anheben lassen, soll außerdem der Schutz von langborstigen Teppichen besser werden. Bei den Vorgängermodellen konnten die Module noch maximal vier Zentimeter angehoben werden. Auch bei der Rückkehr zur Station soll der Roborock S8 die Wischbürste jetzt anheben, um das Verteilen von Schmutz und Schäden am Gerät zu verhindern.

Eine weitere Verbesserung findet sich bei der VibraRise-Technologie von Roborock. Diese Schallwischtechnologie des Herstellers soll jetzt für bis zu 3.000 Wischbewegungen pro Minute sorgen und dabei dank eines zweiten Vibrationsmoduls auch noch effizienter werden.

Roborock S8: Preise und Releasetermin

Erscheinen sollen die drei Modelle im März 2023 und werden laut Roborock dann auch im deutschen Handel verfügbar sein. Einen exakten Termin nennen sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Für die Basisvariante S8 werden wie bereits erwähnt 699 Euro UVP fällig. Wer den Roborock S8+ mit Absaugstation erwerben möchte, muss 899 Euro hinlegen. Das Premiummodell S8 Pro Ultra mit vollwertiger Reinigungsstation wird hingegen für 1.499 Euro erscheinen.

Ebenfalls nicht ganz billig, aber dafür umso luxuriöser: das direkte Vorgängermodell S7 Pro Ultra. Das hat sich Mirco in einem Test angeschaut.

Findet ihr die neu vorgestellten Saugroboter von Roborock interessant? Oder sind euch die Modelle schlichtweg zu teuer? Und würdet ihr euch über einen ausführlichen Test eines der Produkte freuen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!