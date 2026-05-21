Die besten Brettspiele 2026: Unter den Nominierten zum Spiel des Jahres ist Heikos Geheimwaffe, um seine Freunde in Nerds zu verwandeln

Heiko empfiehlt euch den Kampf gegen einen dreiköpfigen Oger(?). Sein Tipp wurde jetzt auch als Kennerspiel des Jahres nominiert.

Seit 1979, also seit über 40 Jahren verleiht der Verein Spiel des Jahres jährlich die gleichnamige Auszeichnung an deutschsprachige Brettspiele. Schon bald ist es wieder soweit: Der undotierte Preis wird dieses Jahr am 12. Juli vergeben und jetzt sind auch die Nominierungen bekannt. Mit dabei ist ein heißer Tipp von unserem Chefredakteur Heiko!

Wer wurde nominiert?

Bei der Preisverleihung werden drei Auszeichnungen vergeben: Das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres. Hier alle Nominierungen in der Übersicht:

Spiel des Jahres:

Cozy Sticker Ville - Friedlicher Dorfaufbau mit über 800 Aufklebern, die den Spielplan verändern.

- Friedlicher Dorfaufbau mit über 800 Aufklebern, die den Spielplan verändern. Dito! - An was denken unsere Mitspielerinnen und Mitspieler bei bestimmten Begriffen? Wer richtig rät, bekommt Punkte.

- An was denken unsere Mitspielerinnen und Mitspieler bei bestimmten Begriffen? Wer richtig rät, bekommt Punkte. Morty Sorty Magic Shop - Wir sortieren möglichst geschickt die Regale in einem Zaubererladen.

Kinderspiel des Jahres:

Buh Party - Wir gehen mit Monstern auf eine Party, aber nur die richtige Verkleidung gewährt uns Zutritt.

- Wir gehen mit Monstern auf eine Party, aber nur die richtige Verkleidung gewährt uns Zutritt. Die Insel der Mookies - Ein Kartenspiel, bei dem wir möglichst viele Mookies (Fabelwesen) aus einer Familie sammeln.

- Ein Kartenspiel, bei dem wir möglichst viele Mookies (Fabelwesen) aus einer Familie sammeln. Verflixt verzaubert - Ein Team sucht nach verschwundenen Gegenständen aus einer Zauberschule, während der Dieb versucht, mit seiner Beute zu entkommen.

Kennerspiel des Jahres:

Boss Fighters QR - Kooperative Bosskämpfe, bei denen der Gegner in Echtzeit über ein Tablet oder Handy reagiert.

- Kooperative Bosskämpfe, bei denen der Gegner in Echtzeit über ein Tablet oder Handy reagiert. Moon Colony Bloodbath - Beim Aufbau der Mondbasis geht immer alles schief, wer gerade so überlebt, gewinnt.

- Beim Aufbau der Mondbasis geht immer alles schief, wer gerade so überlebt, gewinnt. Rebirth - Wir bebauen Irland oder Schottland mit Plättchen. Wer am klügsten kombiniert und Aufgaben erledigt, gewinnt.

0:51 Boss Fighters QR zeigt, wie es nerdige Koop-Bosskämpfe erschwinglich und familientauglich macht

Das sind auch schon alle Nominierten. Der Geheimtipp von Heiko ist das für Kennerspiel des Jahres nominierte Boss Fighters QR. Heiko schätzt daran den für das Genre geringen Preis, die kurzen Partien von nur 40 Minuten und die enorme Einsteigerfreundlichkeit. Aber lassen wir am besten den Brettspiel-Maestro im Test selbst zu Wort kommen:

Bei uns findet ihr natürlich noch sehr viel mehr spannende Nachrichten zu Brettspielen, Tabletop und DnD. Wenn ihr eure Freunde nicht erst in Nerds verwandeln wollt, sie beim Spielen aber gerne hinters Licht führt, dann hat Fabiano im Plus-Podcast genau den richtigen Tipp für euch. Den Podcast findet ihr oben im Kasten, direkt darunter berichtet euch Steffi von einem Trend in Magic, der wohl bald auch in DnD auftauchen wird.