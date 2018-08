ROG Zephyrus und Strix - Asus präsentiert zwei neue Gaming-Notebooks

ROG Zephyrus S GX531 und ROG Strix Scar II GL 704 – so lauten die vollständigen Namen der beiden neuen Gaming-Notebooks, die Asus jetzt öffentlich vorgestellt hat. Beide Geräte legen den Fokus auf schnelle 144 Hertz-Displays und leistungsfähige Hardware, während es sich laut Herstellerangaben beim Zephyrus S um das weltweit dünnste Gaming-Notebook mit GTX 1070 Max-Q beziehungsweise GTX 1060 handelt.

Spiele-Mythen entlarvt - Schaden Videospiele den Augen?

Die Preise für das Asus ROG Zephyrus S GX531 beginnen ab 2.000 Euro, der Hersteller nennt folgende Features:

Das ROG Strix Scar II GL704 besitzt mit 1.800 Euro einen leicht günstigeren Einstiegspreis und bietet folgende Features an:

Beide Notebooks sollen ab dem vierten Quartal 2018 im Handel erhältlich sein.

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus