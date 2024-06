Roll20: Online-Plattform für Pen&Paper sichert sich nach der Discord-Integration das nächste mächtige Tool

Pathfinder 2. Edition und Avatar Legends sind nur zwei der auf Demiplane unterstützten Systeme.

Pen&Paper sind zur Zeit extrem beliebt. Kein Wunder also, dass sich Online-Plattformen einen verbissenen Kampf um die Gunst (und Geldbeutel) der Fans liefern. Die beiden wohl bekanntesten Webseiten fürs Online-Spielen sind D&D Beyond und Roll20.

Letztere hat erst kürzlich bekannt gegeben, dass sie eine Integration mit Discord durchführen und ihr jetzt ohne nervigen Fensterwechsel mit eurer Gruppe spielen könnt. Jetzt folgt die nächste Erfolgsmeldung: Roll20 hat sich Demiplane eingekauft, ein mächtiges Virtual-Tabletop-Tool für viele bekannten Systeme wie Pathfinder oder Vampire: The Masquerade.

Wir erklären, was das für euch konkret bedeutet und was Demiplane überhaupt ist.

Ihr entscheidet mit, was sich ändert

In einem Blog-Post verkündet Roll20 den erfolgreichen Kauf von Demiplane (ohne einen Kaufpreis zu nennen) und beschwichtigt sofort möglicherweise besorgte Fans des Tools:

An der Funktionsweise dieser Plattformen ändert sich aktuell nichts. Demiplane und Roll20 bleiben separate Tools, auch wenn die Unternehmen zusammengelegt werden. Aber wir evaluieren viele Integrationsmöglichkeiten und würden uns über euren Input freuen!

Dazu ist eine Umfrage verlinkt, in der ihr eure Meinung abgeben sollt, wie ihr euch die Integration wünscht – und was ihr auf keinen Fall wollt. Noch steht also nicht fest, ob und wie genau die beiden VTT-Tools zusammengelegt werden oder ob Roll20 es bei der Trennung belässt und sich einfach über die zusätzlichen Gewinne freut.

Was genau ist Demiplane? Die Seite unterstützt die Charaktererstellung und -verwaltung von vielen bekannten RPG-Systemen wie Pathfinder 2e, Vampire: The Masquerade, Avatar Legends. Roll20 bezeichnet sie als »D&D Beyond für alle anderen Rollenspiele«. Zudem findet ihr dort Regelwerke, Tool-Tipps und mehr.

Diese Systeme werden aktuell bei Demiplane unterstützt.

Muss ich Regelwerke doppelt kaufen, um sie bei Demiplane sowie Roll20 zu verwenden? Daran arbeitet Roll20 laut eigener Aussage bereits, damit ihr eure gekauften Bücher auf beiden Plattformen nutzen könnt – obwohl die fürs Erste ausdrücklich getrennt bleiben.

Brauche ich dann nur noch einen Account? Erstmal bleiben Roll20 und Demiplane separat, ihr verwendet also weiterhin verschiedene Accounts. Roll20 verspricht, frühzeitig Bescheid zu geben, sollte es zu einer Vereinigung kommen.

Vitural Tabletop ist inzwischen für viele eine echte Alternative zum Treffen am Spieltisch. Immerhin muss man keine Gruppe in der direkten Umgebung finden oder lange Fahrten in Kauf nehmen! Zwar fehlt dann das Würfelrollen auf dem Tisch, aber inzwischen gibt es zahllose coole Tools, die bei der Immersion helfen und waschechtes Pen&Paper-Feeling aufkommen lassen.