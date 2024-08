Seit fast einem Jahr ist keine andere Grafikkarte beliebter – jetzt soll Nvidia das Ende seines Mittelklasse-Königs planen

Noch ist die RTX 3060 einer der Preistipps unter 300 Euro. Der Wind könnte sich in Anbetracht der aktuellen Infos aber bald drehen.

Schaut man in einen Gaming-PC, dann findet man dort eine RTX 3060 von Nvidia (zum Test) – zumindest rein statistisch. Die Mittelklasse-Grafikkarte ist bereits seit bald einem Jahr die am häufigsten verbaute Grafikkarte in Spielerechnern.

Jetzt soll sich Nvidia darauf vorbereiten, die Produktion der Karte einzustellen.

Warum ist das wichtig? Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, dann könnte das Ende der RTX 3060 konkrete Folgen für Spielerinnen und Spieler haben.

Die RTX 3060 ist nicht ohne Grund so beliebt. Für unter 300 Euro bietet sie ausreichend Power für Spiele in Full-HD, ist vergleichsweise platz- und energiesparend und unterstützt auf technischer Seite Raytracing und immerhin DLSS 2.

Für unter 300 Euro bietet sie ausreichend Power für Spiele in Full-HD, ist vergleichsweise platz- und energiesparend und unterstützt auf technischer Seite Raytracing und immerhin DLSS 2. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Landen weniger Modelle der Grafikkarte auf dem Markt, dann könnte dadurch auch der Preis für die Karte steigen.

Woher stammen die Informationen? Die Aussage, dass Nvidia die Produktion der RTX 3060 einstellen könnte, stammt aus dem chinesischen Board-Channels-Forum. Dort hatte sich ein Admin des Forums auf akkurate Informationen berufen (Tom's Hardware berichtete).

Demnach seien die Hersteller von Custom-Karten dazu angehalten worden, ihre finalen Bestellungen für die Produktion der Karte zu tätigen.

Ihr solltet allerdings beachten, dass es sich hierbei nicht um offizielle Kommunikation von Nvidia, sondern um ein Gerücht handelt.

27:03 Braucht ihr überhaupt eine neue Grafikkarte? Nicht immer ist die GPU der limitierende Faktor.

Was bedeutet das für euch? Erst einmal, dass ihr die Beine stillhalten könnt. Noch ist in der Sache nichts spruchreif kommuniziert und mit einem plötzlichen Preisanstieg über Nacht ist nicht zu rechnen.

Gerade, wenn ihr vorhabt, euch in den kommenden Monaten eine Grafikkarte im Preisbereich unter 300 Euro zuzulegen, solltet ihr die Information allerdings im Hinterkopf haben – auch wenn wir in unserer Kaufberatung schon jetzt eher zum Kauf einer RTX 4060, einer RX 7600 oder sogar einer Intel Arc A750 raten.

Sind schon neue Mittelklasse-Grafikkarten in Sicht? Wer sich nur bei Nvidia umschaut, der wird in dieser Hinsicht enttäuscht. Zwar gibt es bereits ordentlich Gerüchte um anstehende Highend-Karten (RTX 5080, RTX 5090 und vielleicht sogar RTX Titan), darunter wird es aber still um Nachschub.

Anders sieht es bei AMD und Intel aus. Beide Hersteller dürften innerhalb des nächsten Halbjahres neue Modelle ankündigen, die sich eher an Preis-Leistungs-bewusste Spielerinnen und Spieler richten.